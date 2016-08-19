Симферополь, 19 августа, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал предложение члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова о возвращении улицам Симферополя исторических названий, которых они лишились в советские годы. Об этом он заявил журналистам после открытия воссозданного памятника Екатерине Второй 19 августа.

Борис Мавлютов Государственный академический музыкальный театр Республики Крым В Симферополе

«Я не возражаю, если это все будет идти естественным путем, по решению общественности. Я принципиально не против», — сказал Аксенов. В частности глава Крыма считает целесообразным переименовать улицу Карла Маркса в Екатерининскую, а улицу Шмидта — в Потемкинскую.

«В общем это правильные посылы, но на сегодняшний день это не первоочередная задача, просто требуются определенные затраты, в том числе на общественные слушания», — добавил глава региона.

19 августа в столице Крыма открыли и освятили воссозданный памятник императрице Екатерине Второй. Монумент представляет собой 10-метровую семитонную многофигурную композицию, во главе которой находится бронзовая статуя императрицы, по бокам — бюсты и статуи Василия Долгорукова-Крымского, Григория Потемкина-Таврического, Александра Суворова и Якова Булгакова.

На церемонии торжественной закладки капсулы в основание будущего памятника Екатерине Великой 19 апреля 2016 года сенатор от Крыма Сергей Цеков выступил с инициативой восстановить дореволюционные названия двум центральным улицам города — Карла Маркса и Шмидта. Как сообщали СМИ, инициатива члена Совфеда нашла поддержку у горожан, которые встретили предложение аплодисментами.