Москва, 19 августа, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В Москве задержан водитель такси, который похищал ценные вещи и деньги своих клиентов. Орудием преступлений 45-летнего уроженца ближнего зарубежья становились лекарственные средства, с помощью которых он усыплял доверчивых пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

GörlitzPhotography Такси

По предварительным данным, своих жертв злоумышленник находил возле баров и ресторанов, рассчитывая на то, что пассажир будет находиться в состоянии алкогольного опьянения. Затем водитель предлагал своим клиентам напитки, в которые заранее добавлял медицинский препарат, оказывающий усыпляющее действие.

«Пока пассажир был в бессознательном состоянии, мужчина похищал его ценные вещи. Затем водитель высаживал клиента, который продолжал находиться под действием препарата, возле дома и уезжал», — заявили в пресс-службе столичного ведомства.

Задержать мужчину удалось с поличным. Подозреваемый предложил 29-летнему жителю Москвы свои услуги. Вернувшись домой, клиент обнаружил, что у него пропал дорогостоящий мобильный телефон, золотая цепочка и медальон, наручные часы стоимостью свыше 250 тысяч рублей, а также банковская карта, с которой впоследствии было снято 100 тысяч рублей.

«Общий ущерб от действий данного гражданина составил свыше полумиллиона рублей. На момент задержания подозреваемый успел сбыть некоторые вещи», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Установлена причастность обвиняемого к двум аналогичным эпизодам, однако, есть все основания полагать, что жертв преступлений было значительно больше.