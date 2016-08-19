Киев, 19 августа, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Ремонт

Lennart Tange Атомная электростанция

По состоянию на 19 августа 2016 года в работе находятся 10 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 245-е сутки капитального планового ремонта, на энергоблоке №2 — 187-е сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №4 — 22-е сутки капитального планового ремонта. Кроме того, на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 34-е сутки среднего планового ремонта, на энергоблоке №4 Ровенской АЭС — 2-е сутки среднего планового ремонта.

А вот энергоблок №5 Запорожской АЭС после ремонта и загрузки 42 сборок топлива компании Westinghouse подключили к сети. По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, после загрузки топлива блок вышел и работает на своей максимальной мощности — 1000 мВт.

При этом с 8 августа Государственная инспекция ядерного регулирования Украины начала публичное обсуждение вопроса о возможности продолжения эксплуатации энергоблока №1 ЗАЭС (введён в эксплуатацию в 1984 году). Новым предельным сроком эксплуатации энергоблока предлагается считать 23 декабря 2025 года. Напомним, проектный срок эксплуатации энергоблока №1 ЗАЭС истёк в конце декабря 2015 года, после чего он и был остановлен на капитальный ремонт, продолжающийся до сих пор.

Энергоблок №3 Ровенской АЭС не был введён в работу 4 августа, как предполагалось ранее, — ремонт был продлён до 10 августа (исполнитель работ настоял на проведении испытаний парогенератора, который и стал причиной остановки энергоблока на ремонт). Однако испытания были завершены досрочно, поэтому вечером 8 августа энергоблок уже был подключён к энергосистеме Украины.

Землетрясение силой 4,9 балла, произошедшее 7 августа в районе Мариуполя, не сказалось на работе Южно-Украинской АЭС, как можно было предполагать: «Ни на одном из работающих блоков оборудование сейсмоконтроля 7 августа колебаний не зафиксировало», — сообщил начальник цеха тепловой автоматики и измерений (цех обслуживает системы сейсмоконтроля и сигнализации ЮУАЭС) Михаил Васильченко в комментарии сайту «Новости N».

Безопасность

18 августа стало известно, что охрана Южно-Украинской АЭС усилена в связи с установлением властями в Киеве «желтого» уровня террористической угрозы для региона в целом.

«Специалисты АЭС совместно с Нацгвардией, которая несет охрану объектов атомной станции, Госинспекцией ядерного регулирования, СБУ, правоохранительными органами и прокуратурой Южноукраинска на специальном совещании обсудили вопрос усиления охраны энергокомплекса», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что физическая безопасность Южно-Украинского энергокомплекса приобретает особое значение в связи с установлением для Николаевской области страны «желтого (вероятная угроза)» уровня террористической угрозы. Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины ввел его в связи с обострением ситуации на админгранице с Крымом и в зоне проведения АТО.

По словам заместителя генерального директора ПП ЮУАЭС Ивана Жебета, на совещании обсуждались уже реализованные, а также запланированные мероприятия по усилению охраны атомной, гидро‑ и гидроаккумулирующей станций. «Подразделение Нацгвардии, которое охраняет АЭС, находится в состоянии повышенной боевой готовности. Практические навыки по охране объекта, в том числе и относительно борьбы с терроризмом, личный состав отрабатывает во время регулярных тренировок. К работе по предупреждению террористических актов привлечен также персонал энергокомплекса. Каждый работник предприятия ознакомлен с памяткой-рекомендацией Антитеррористического центра Украины о первоочередных действиях в случае возникновения террористических или диверсионных актов», — сказал Жебет.

Кроме того, в Киеве состоялась рабочая встреча руководства дирекции по физической защите и специальной безопасности, департамента по вопросам аварийной готовности и реагирования и дирекции по международному сотрудничеству НАЭК «Энергоатом» с группой экспертов Агентства уменьшения угрозы Минобороны США. Во время встречи обсуждались вопросы о регистрации проекта комплексных учений по обеспечению готовности сил реагирования, начатого в рамках программы «Включение системы физической ядерной безопасности Украины в структуру обеспечения глобальной физической ядерной безопасности»; результаты наблюдения экспертов МО США за общей тренировкой, которая состоялась в период с 31 мая по 2 июня 2016 года на Хмельницкой АЭС; вопросы о перспективном сотрудничестве между МО США и структурными подразделениями НАЭК «Энергоатом» на 2017−2019 годы.

«Энергоатом»

НАЭК «Энергоатом» (оператор АЭС Украины) отчитался о снижении чистой прибыли по итогам первых 6 месяцев 2016 года к аналогичному периоду 2015 года. Она составила 1,118 млрд грн против 2,261 млрд грн годом ранее. Частично падение прибыли может объясняться снижением выработки электроэнергии энергоблоками АЭС: в указанном периоде она снизилась на 9,5% (4,224 млрд кВт•ч) в сравнении с 2015 годом.

Вице-премьер-министр Владимир Кистион в интервью газете «Голос Украины» сообщил о планах поставок топлива для украинских АЭС до конца 2016 года. По его словам, украинские атомщики получат 12 поставок от компании ТВЭЛ и 5 — от Westinghouse (3 из них будут загружены в блоки уже в этом году). В целом же вице-премьер отметил, что 85% топлива на украинских АЭС в настоящее время поставлены компанией ТВЭЛ. «В июне 2016 года впервые в истории топливо Westinghouse загружено в активную зону реактора пятого энергоблока Запорожской атомной электростанции. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС уже работает на нем. Компания Westinghouse уже готова перевести шесть из пятнадцати украинских атомных энергоблоков (на двух электростанциях) на свое топливо», — пояснил грядущую смену этого соотношения в ходе пресс-конференции Игорь Насалик.

Посол Украины в Австралии Николай Куличин в интервью агентству «Укринформ» заявил о том, что число поставщиков топлива для украинских АЭС может быть расширено участием Австралии (соответствующее соглашение было подписано в марте 2016 года): «Что касается состояния соглашения, то этот документ — политическое рамочное соглашение. Для реализации поставок необходимо будет заключение коммерческих контрактов. Сейчас этот документ, который является международным соглашением, требует ратификации парламентом Австралии… В общем, если не будет никаких сбоев, то первых поставок австралийского топлива можно ожидать в начале 2017 года». Посол уверяет, что Австралия в состоянии обеспечить от 30% до 70% потребности Украины в ядерном топливе.

«Посол как минимум лукавит, когда говорит, что Австралия будет поставлять ядерное топливо украинским АЭС», — поправляет эксперт по вопросам энергетики Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM. «Австралия занимается добычей урана, но не производством ядерного топлива. Добытый уран нужно будет ещё обогатить, спечь в таблетки, затем начинить им ТВЭЛы [тепловыделяющие элементы], а после — собрать из них ТВС [тепловыделяющие сборки]. Вот после этого появится ядерное топливо. Украинская власть, похоже, подписав контракт с Австралией, просто ищет уран, которым можно было бы начинить ТВС Westingouse, т. е. пытается создать производственную цепочку, вместо использования проверенной продукции Росатома», — предполагает эксперт.

18 августа состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве в сфере поставок обогащенного урана между британско-немецко-голландской компанией URENCO и НАЭК «Энергоатом». На мероприятии также присутствовала посол Великобритании на Украине Джудит Гоф.

«В 2016 году URENCO были приглашены предоставить предложение по поставке обогащенного урана в рамках тендерного процесса, который проводился Энергоатомом. URENCO приятно, что Энергоатом вновь стал одним из наших мировых клиентов, и мы с нетерпением ждем начала поставок по новому контракту», — отметил на церемонии в Киеве гендиректор URENCO Томас Хаберле.

Глава украинской компании Юрий Недашковский заявил, что подписан контракт, который позволит осуществлять взаимовыгодное сотрудничество с одним из мировых лидеров в области производства и поставок ядерных материалов.

«Обогащенный уран, который будет поставляться компанией URENCO, будет использоваться для производства ядерного топлива для АЭС Украины на предприятии компании Westinghouse в Швеции. Этот контракт является очередным последовательным шагом Энергоатома по диверсификации поставок ядерных материалов и ядерного топлива для обеспечения потребностей украинских АЭС», — отметил чиновник.

Посол Великобритании Джудит Гоф отметила, что Лондон «приветствует» шаги, предпринимаемые властями Украины для «укрепления энергетической безопасности страны и диверсификации поставок энергоносителей».

Глава Минэнерго Украины рассказал о претендентах на достройку 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС: «За 100 дней разработана полностью программа, которой заинтересовались и канадцы, и американцы, и европейские компании, в частности Vitol, эта программа предусматривает достройку энергоблоков №№3−4 ХАЭС для экспорта электроэнергию в Польшу». При этом компания, которую назвал министр, — наиболее крупный в мире нефтетрейдер. Компания имеет интересы в энергетике (в 2013 году она инвестировала в крупнейшую в Европе когенерационную ТЭС, находящуюся в Великобритании). Однако всё равно непонятно, каким образом она сможет участвовать в достройке ХАЭС.

«Во всех рассказах с возведением 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которыми чиновники радуют СМИ и граждан, нет главного: компаний, которые будут строить, — справедливо отмечает Иван Лизан. От услуг РФ Киев отказался по политическим мотивам, Skoda не сможет провести весь цикл работ по строительству. Westinghouse и Areva на существующей площадке ничего строить не будут: легче возвести новую АЭС, чем пытаться подключить сложнейший комплекс оборудования к существующей инфраструктуре и оборудованию. Мало найти деньги для строительства, важно ещё найти того, кто построит. А с этим пока большие проблемы».

Украина наконец-то в августе перечислила России авансовый платёж за возврат отработавшего ядерного топлива. Напомним, ранее это было невозможно сделать из-за ареста счетов компании «Энергоатом» в марте 2016 года. Арест был наложен по иску компании «Укрэлектроватт», предъявившей «Энергоатому» задолженность в размере 123 млн грн, которую в самом «Энергоатоме» считают фиктивной. К концу лета ожидается первый после прекращения вывоза рейс.

Ядерный могильник

Председатель Госатомрегулирования Украины Сергей Божко в эфире «Радио Вести» прокомментировал вопрос стоимости строительства хранилища отработанного ядерного топлива: «Ежегодно Украина тратит на эти цели от 150 до 200 миллионов долларов. По данным НАЭК «Энергоатом», строительство собственного ЦХОЯТ будет стоить около 350 миллионов долларов. Как видим, проект вполне может окупиться за несколько лет».

»При всем оптимизме украинских чиновников не ясно, зачем вообще нужно ХОЯТ, — рассуждает Иван Лизан. Росатом своё топливо вывозит и хранит в РФ в целях последующей переработки и использования его в качестве топлива в реакторах нового поколения — для этого РФ проводит соответствующие научные изыскания. Что будет делать Украина с отработавшим ядерным топливом в 50 км от Киева — не ясно. Очевидно, что вновь использовать его страна не сможет — нет ни денег, ни кадров, ни технологий, да и работы соответствующие никто не проводит. Потому ОЯТ придётся просто хранить сотни лет в хранилище без надежды на переработку, т.к. Westinghouse и Areva технологиями также не обладают и не ведут работы по их получению. В перспективе ХОЯТ необходимо будет расширять, и тратить на его обслуживание дополнительные средства на протяжении столетий — это к вопросу о молниеносной окупаемости. Так что выйдет ли дешевле — вопрос не ближайшей перспективы. Таким образом, Киев желает отходы накапливать, тогда как в РФ их можно было бы в перспективе перерабатывать», — подчеркивает эксперт.

По словам Игоря Насалика, необходимые для хранилища средства Украина получит за счёт целевого финансирования. Об этом он заявил во время пресс-конференции: «Во время поездки в США подписано кредитное соглашение на $260 млн на строительство сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, которое будет строиться на территории Украины в Чернобыльской зоне». Ранее президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявлял о готовности Bank of Ameriсa и Merrill Lynch выдать кредит в размере 250 млн долл под 7% годовых на 25 лет. Возможно, министр говорил как раз об этом кредите. Напомним, что согласно проекту, хранилище отработанного ядерного топлива будет вмещать 16,53 тыс. сборок (12 тыс. из них — для блоков ВВЭР-1000, остальные — для менее мощных ВВЭР-440).

Консультант экологической комиссии Киевсовета Юрий Лещенко настаивает на том, что правительство перед принятием решения о выделении земли под ЦХОЯТ обязано консультироваться с местными общинами: «Я считаю, что территориальные общины и органы местного самоуправления в районе, где строится хранилище, должны быть уведомлены о том, что будет строиться такой ядерный объект. У них может быть своя позиция. И если они против строительства, то их мнение должно учитываться, и этот вопрос должен решаться путем согласования с органами местного самоуправления. Если они не уведомлены, то это можно считать нарушением», — заявил эксперт для портала e-news, комментируя недавние поправки в законодательстве Украины, дающие правительству право выделять землю для строительства хранилища.

Westinghouse

В августе в очередной раз всплыла тема строительства завода по совместному производству топлива для украинских АЭС. В частности, об этом заявил Игорь Насалик во время пресс-конференции, посвящённой 100 дням работы в должности.

Напомним, что в конце июня министр уже делал аналогичное заявление. Через несколько дней Азиз Даг (вице-президент компании Westinghouse) опроверг слова министра: «В настоящее время существует избыток производственных мощностей ядерного топлива в мире, поэтому строительство нового топливного завода на Украине не принесет экономической выгоды для страны», — заявил он тогда. Напомним также, что весной 2016 года Westinghouse анонсировала расширение производства на заводе в Вестеросе, поставляющем топливо в том числе и для украинских АЭС.

В своём последнем заявлении Игорь Насалик в очередной раз не уточнил детали, однако подчеркнул — Westinghouse готова рассмотреть возможность строительства завода ядерного топлива на Украине.

Азиз Даг вновь отвечает — да, Westinghouse рассмотрит свое участие в проекте украинского правительства — только при условии, что Киев самостоятельно найдет финансирование для строительства.

«На данный момент в мире можно наблюдать избыток мощностей по производству ядерного топлива, поэтому строительство новой фабрики не принесет значительных экономических преимуществ для страны. Впрочем, если страна решит сделать подобную инвестицию, Westinghouse рассмотрит возможность своего участия в проекте», — заявил вице-президент и управляющий директор компании Westinghouse в Северной и Восточной Европе.

«Американцы не будут строить на Украине завод по фабрикации ядерного топлива, — прогнозирует Иван Лизан. Во-первых, у них незагруженные производственные мощности в шведском Вестеросе. Во-вторых, новый завод — это дополнительные траты, гораздо разумнее увеличить мощности шведского завода. В-третьих, военно-политическая обстановка в Швеции куда стабильнее, чем на Украине, и инвестиционные риски минимальные. В-четвёртых, там на высоком уровне логистика: сырьё и готовое топливо можно везти морем. Кроме того, на Украине не планируется масштабное возведение новых АЭС, следовательно, фантастического роста объёмов потребления топлива не будет. В общем, Игорь Насалик в очередной раз выдаёт желаемое за действительное».

И даже более лояльно настроенные к министерству эксперты предупреждают, что реализация такого проекта (помимо вопросов экономической целесообразности) потребует не менее 10 лет напряжённой работы.

«Запустить «ядерное сотрудничество» — большая работа для государства. Следует найти инвестиции не только под текущее производство топлива или модернизацию процессов загрузки реакторов, но и для разработки программ по добыче урановой руды, изготовления уранового концентрата, партнеров, которые бы ядерное топливо в будущем обогащали и помогали развивать технологии производства. Развитие такой технологической цепочки под силу правительству, которое способно системно подойти к решению такой задачи», — предупреждает руководитель программ Аналитического центра «Дикси Групп» Роман Ницович в комментарии для «Голоса Америки».

Напомним также, что строительство совместного российско-украинского предприятия по фабрикации ядерного топлива (от которого Украина отказалась в прошлом году) было запланировано в Кировоградской области. Будет ли для анонсированного министром завода использована уже выделенная площадка, или же строительство будет осуществляться в ином месте — не сообщается.

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