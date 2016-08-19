Барнаул, 19 августа, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Алтайский край вскоре присоединится к большинству сибирских регионов, в которых органы исполнительной власти именуются не иначе, как правительство. Указ «О структуре исполнительных органов исполнительной власти Алтайского края» подписал губернатор Александр Карлин. Документ этот уже опубликован сегодня, 19 августа, на сайте краевого официоза — газеты «Алтайская правда».

Светлана Шаповалова Буквы БАРНАУЛ, установленные на берегу Оби

Высшим органом исполнительной власти будет Правительство Алтайского края. Оно будет руководить деятельностью ряда органов, 10 из которых получат статус министерств.

Так, в регионе появятся: Министерство здравоохранения Алтайского края; Министерство имущественных отношений Алтайского края; Министерство образования и науки Алтайского края; Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; Министерство сельского хозяйства Алтайского края; Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края; Министерство труда и социальной защиты Алтайского края; Министерство финансов Алтайского края; Министерство экономического развития Алтайского края и Министерство юстиции Алтайского края.

Прежнее наименование исполнительных органов остается за: управлением Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу; управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов; управлением Алтайского края по культуре и архивному делу; управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям; управлением Алтайского края по промышленности и энергетике; управлением ветеринарии Алтайского края; управлением делами Губернатора и Правительства Алтайского края; управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края; управлением спорта и молодежной политики Алтайского края.

Также не меняют своего названия Государственная инспекция Алтайского края и Постоянное представительство Алтайского края в городе Москве.

Дополнительно появится администрация Губернатора и Правительства Алтайского края.

Согласно губернаторскому Указу, управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры находится в ведении Министерства экономического развития Алтайского края, управление государственной охраны объектов культурного наследия — в ведении Государственной инспекции Алтайского края, управление социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам — в ведении Министерства труда и социальной защиты Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект «О Правительстве Алтайского края» вынашивался в недрах административных органов несколько лет.

«Принятие закона позволит устранить межведомственные противоречия с учетом коллегиального принятия решений на заседаниях Правительства Алтайского края, а также усилит меру ответственности руководителей органов исполнительной власти», — поясняли власти в начале 2015 года.

Все прописанные в Указе новшества были приведены в соответствие с региональным законодательством еще в июне 2016 года на одной из сессий местного парламента. А заработает правительство не позднее 2017 года.

Таким образом, в Сибири без правительства остаются только два региона: Томская и Кемеровская области.