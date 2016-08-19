Париж, 19 августа, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали и 1,5 тыс. были эвакуированы из кемпинга на острове Олерон, передает 19 августа французская радиостанция France Bleu.

skeeze Пожарник

Возгорание началось в 2:30 по местному времени в летнем лагере Le Signol, на место прибыли 60 сотрудников пожарных служб. Спустя 4,5 часа пожар был взят под контроль. Четыре человека, включая пятилетнюю девочку, были госпитализированы с отравлением дымом.

Большая часть из тех, кто находился в кемпинге, вернулись по домам, остальные будут расселены при содействии мэрии. Полиция приступила к расследованию инцидента. По одной из версий, пожар начался после взрыва газового баллона.