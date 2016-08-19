Тегеран, 19 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Иран после снятия западных санкций предпринимает ряд мер для увеличения производительности своей нефтяной отрасли. Так, «Национальная иранская нефтяная компания» (NISOC) намерена повысить объемы извлечения нефти из месторождений. Об этом сегодня, 19 августа, пишет Iran.ru.

Richard Masoner Добыча нефти

Ожидается, что стоимость проекта составит по меньшей мере $645 млн. Суть дела заключается в том, чтобы создать 14 проектов по газовым нагнетательным станциям. По подсчетам компании, после того, как проекты будут завершены, мощность закачки газа в месторождения нефти возрастет на 16,3 млн кубометров ежесуточно.

NISOC в результате реализации этого проекта сможет достичь досанкционного уровня производства нефти, заявил управляющий директор «Национальной иранской нефтяной компанией» Бижан Алипур. Он отметил, что меньше, чем за шесть месяцев компания смогла добавить к уровню производства более 900 тыс. баррелей, и в настоящее время NISOC экспортирует около 1,6 млн баррелей.

В период с 20 марта по 20 июня крупнейшая иранская компания накачала примерно по 36 млн кубометров газа в свои нефтяные месторождения, чтобы увеличить таким образом скорость их восстановления. Для того, чтобы месторождения возрождались, требуется каждый день закачивать по 290 млн кубометров газа. В таком случает около 80 процентов месторождений иранской нефти возвращаются к вторичной разработке.

Напомним, что еще в 2008 году президент международной консалтинговой компании IPC Petroleum Consultants, Inc. Рафаэль Сандреа написал в своей работе «Будущие поставки нефти и газа: количественный анализ», что за последние сто лет нефтяники добыли всего лишь девять процентов нефти из имеющихся разведанных запасов. То есть примерно 90% нефти (десять триллионов баррелей) остаются в недрах земли. Правда, в этом случае Сандреа не учел, что нефть добывается также из сланцев, нефтяных песков, а также тяжелая нефть производится в Венесуэле и Канаде. Однако в любом случае в недрах земли остаются огромные запасы нефти.

Поэтому повышать нефтеотдачу помогают специальные технологии: в пласт вводят газы, химические реагенты или даже микробы, которые помогают вытеснять черное золото. Такой метод особенно эффективен на трудных месторождениях, запасы которых уже выработаны. Таким образом, повысив степень извлечения нефти на уже выработанных месторождениях всего на один процент, можно получить еще сто миллиардов баррелей нефти, считает доктор Сандреа.

После снятия санкций Иран стал наращивать объемы производства нефти и экспорт, которые упали во время действия ограничительных мер. Сегодня видно, что ИРИ добывает уже по четыре миллиона баррелей, что является досанкционным показателем. И на этом Тегеран не планирует останавливаться. Так, ранее иранское правительство утвердило новую модель нефтяных контрактов для иностранных инвесторов. Теперь, в ближайшие пять лет Иран намерен привлечь более $185 млрд в свой нефтегазовый сектор благодаря новой модели нефтяных контрактов (IPC).