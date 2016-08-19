Рига, 19 августа, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Латвийский комитет по правам человека в августе 2016 года представил мониторинг демографических различий между латышами и представителями нацменьшинств за последние 25 лет, сообщает портал Mixnews.lv.

Флаг Латвии

Так, результаты исследования показали, что по темпам относительной убыли населения (26%) Латвия является одним из мировых лидеров. На долю нацменьшинств, составляющих сегодня около 37% населения, пришлось 74% всех демографических потерь.

Около 2/3 убыли населения вызваны эмиграцией, остальные — превышением смертности над рождаемостью, возникшим уже в 1991 году.

В общей убыли численности латышей 10% приходится на период до 2000 года. Этнический состав эмигрантов существенно меняется: в 1995 году латышей среди них было 4%, в 2015 году — 51%.

Различия в уровне рождаемости и смертности латышей и нелатышей за период составляют, соответственно, около 25% и 20%, а по уровню естественной убыли — в 2,5 раза.

В исследовании проанализированы возможные факторы, которые могли вызвать эти различия, и сделан вывод о том, что они объясняются этнической дискриминацией.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, опрос, проведенный центром безопасности и стратегического анализа Национальной академии обороны о возможностях дестабилизации общества, показал, что с утверждением о том, что в Латвии возрождается фашизм, согласны или частично согласны 30,9% населения. 21,7% считают, что права и интересы русских в Латвии нарушаются в такой мере, что требуется вмешательство России. 27% населения заявили, что в Латвии дискриминируются люди, не знающие латышский язык, а 21,4% позитивно оценивают то, что 9 мая на улицах используется российская символика — флаги и георгиевские ленточки.

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