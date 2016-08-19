Янукович настаивает на выступлении в суде — адвокат
Киев, 19 августа, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Янукович готов к допросу в суде по делу о Евромайдане в режиме видеоконференции. Допрос может состояться уже осенью, заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат экс-президента Виталий Сердюк.
По его словам, Янукович требовал, чтобы его заслушали по этому делу, поскольку оно «касается его лично». «Согласно материалам, которые предоставила Генпрокуратура до суда, он де-факто выступает в роли лица, которое является соучастником преступлений, совершенных «Беркутом», — сказал Сердюк.
Адвокат пояснил, что Янукович также настаивает на проведении следственных действий в суде: полученные таким образом показания имеют решающее значение во время вынесения приговора.
Напомним, на Украине бывшего главу государства обвиняют в гибели более ста человек, они стали жертвами столкновений радикалов и силовиков, считает Киев. Власти Украины обвиняют в их смерти Януковича и «Беркут».