Киев, 19 августа, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Янукович готов к допросу в суде по делу о Евромайдане в режиме видеоконференции. Допрос может состояться уже осенью, заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

notrussia Виктор Янукович

По его словам, Янукович требовал, чтобы его заслушали по этому делу, поскольку оно «касается его лично». «Согласно материалам, которые предоставила Генпрокуратура до суда, он де-факто выступает в роли лица, которое является соучастником преступлений, совершенных «Беркутом», — сказал Сердюк.

Адвокат пояснил, что Янукович также настаивает на проведении следственных действий в суде: полученные таким образом показания имеют решающее значение во время вынесения приговора.

Напомним, на Украине бывшего главу государства обвиняют в гибели более ста человек, они стали жертвами столкновений радикалов и силовиков, считает Киев. Власти Украины обвиняют в их смерти Януковича и «Беркут».