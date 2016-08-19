Москва, 19 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за женское обрезание внесла в Госдуму депутат Мария Максакова-Игенбергс, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Анри Тулуз-Лотрек. Лежащая обнажённая. 1897

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, «дискриминация, совершенная в отношении женщины по религиозным мотивам и выраженная в частичном или полном удалении внешних гениталий, объясняемом целями религиозного культа», наказывается лишением свободы максимально на срок от 7 лет до 10 лет.

Российская Федерация в соответствии со статьей 14 Конституции является светским государством. Никакие сакральные культы не могут служить оправданием «женского обрезания», поскольку тем самым отдельные догмы ставятся их последователями выше норм основного закона страны, единого для всех граждан, независимо от их религиозных взглядов, отмечает автор инициативы.

Практика «женского обрезания» наиболее распространена среди народов, населяющих Восточный Дагестан.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев заявил о том, что «надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на Земле, чтобы сексуальность уменьшилась». Однако позже он объяснил свои слова шуткой. «И вот эту мою шутку они (журналисты) развернули и сказали, что муфтий за обрезание», — пояснил он.