Симферополь, 19 августа, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Крымский Минздрав рассчитывает на продление периода лицензирования медицинских учреждений на год — соответствующие обращения руководители профильного крымского министерства направили в правительство РФ. Об этом журналистам заявил министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко, передает Керчь.ФМ.

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«Мы обращаемся в инстанции — правительство РФ и Минздрав РФ — с просьбой о продлении работы по уведомительному характеру для медорганизаций не только государственной формы собственности, но и частной формы собственности», — заявил Голенко.

«На сегодняшний день получено более 90 лицензий. Из государственных учреждений здравоохранения имеют лицензию только 15%. Однако у нас есть надежда, что лицензирование будет продлено на 2017 год», — продолжил он.

В настоящее время перед медицинскими учреждениями Крыма стоит задача привести в соответствие материально-техническую базу и санитарное состояние помещений — дело в том, что до сих пор некоторые из них не соответствуют нормам, а часть оборудования используется без сертификатов, подчеркнул министр.

В то же время Голенко отметил, что с персоналом медицинских учреждений ситуация обстоит горазло лучше — квалификационные характеристики персонала «уже подтянули», и более четырех тысяч врачей уже получили российские сертификаты соответствия.

Отметим, что в настоящий момент большинство медицинских организаций на полуострове работают по уведомлениям, однако 1 января 2017 года они должны получить соответствуюшие лицензии. В территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РК и Севастополю ранее предупреждали, что о окончании этого срока к тем, кто не получит лицензию, будут применять санкции.