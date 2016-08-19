Ярославль, 19 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Известный ярославский журналист Валерий Горобченко обратился к врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой обратить внимание на многочисленные нарушения при строительстве гостиницы за Дворцом пионеров на ул. Советская. Однако, как рассказал Горобченко в соцсетях, на его обращение ответил совсем другой человек, и журналист подозревает, что до губернатора его письмо попросту не дошло.

ИА REGNUM

«Карфаген должен быть разрушен!», — под таким заголовком Валерий Горобченко опубликовал в соцсетях историю строительства гостиницы и переписки с правительством области. Журналист отмечает, что не зря обратился за защитой интересов детского учреждения именно к Дмитрию Миронову — человеку, который «ранее возглавлял Департамент по борьбе с экономическими преступлениями и противодействием коррупции».

В своем обращении на имя врио губернатора Горобченко рассказал о многолетней истории Дворца пионеров, о том, какими делами и поступками прославились его коллектив и воспитанники. Отметил и то, что Дворец пионеров является лучшим учреждением дополнительного образования, но поддержкой местной власти при этом не пользуется. По словам журналиста, ярославские чиновники «то в порядке оптимизации собираются закрыть Дворец пионеров из-за отсутствия средств в бюджете, то — вселить во Дворец какое-либо учреждение». Однако главной бедой, по мнению журналиста, является строительство гостиницы, развернувшееся буквально во дворе Дворца пионеров.

«Год назад без согласования с жителями ближайших домов и администрации Дворца пионеров, в двух шагах от детского учреждения департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля выдал разрешение ООО «ЮНИТЕК» на строительство гостиницы с инженерными коммуникациями, проигнорировав при этом охранную зону ЮНЕСКО, где запрещено какое-либо строительство, отчуждение части дворовой территории жителей близ находящихся домов и Дворца пионеров, не усмотрев в проектных документах застройщика нарушения СниП. Территории, выделенной застройщику департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля под строительство гостиницы, явно не хватает. Достаточно взглянуть на представленный Вам снимок, на котором окна гостиницы «упираются» в крышу гаража (флигеля постройки 1909 года) Дворца пионеров. Не отмечено это в выданном положительном заключении ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» застройщику на строительство гостиницы. И только действительно независимые от ярославских властных структур работники ООО «Межрегионэкспертиза» из г. Саратова 3 мая 2016 года представили в полном объёме существенные нарушения при строительстве гостиницы застройщиком. Теперь власть, как я понимаю, «законным» способом постарается ликвидировать гараж, а с ним и автобус, который верой и правдой служит юным ярославцам многие годы», — цитирует Валерий Горобченко отрывок своего обращения к Дмитрию Миронову.

Ответ на обращение пришёл незамедлительно, отмечает журналист. Но не от Дмитрия Миронова, а от и. о начальника административно-контрольного управления правительства Ярославской области Виталия Смолкина. Прочитав письмо, Горобченко уяснил, что его обращение перенаправлено в инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области .

«Это в ту организацию, которая не усмотрела в деятельности департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля, ООО «ЮНИТЕК» нарушения и законодательства, и строительных норм и правил при возведении гостиницы… Манипуляция Смолкина с текстом закона очевидна: скрыть беззаконие со строительством гостиницы от человека, успешно возглавлявшего Департамент по борьбе с экономическими преступлениями и противодействием коррупции», — резюмирует Валерий Горобченко.

При этом он выражает уверенность, что «коррупционный Карфаген», созданный в области все-таки должен быть разрушен. И если сам он выполняет в этом процессе роль Катона Старшего, то быть Сципионом предоставляет новому главе региона Дмитрию Миронову — как человеку «новому, не замаранному в ярославских коррупционных схемах».

Между тем, вокруг строительства гостиницы рядом с Дворцом Пионеров в Ярославле ходят различные слухи, в том числе о том, что здание предназначено под апартаменты для постоянного проживания. Похожая история разворачивается вокруг строительства гостиницы у дома 8а по ул. Красный съезд. Здание возводится в историческом месте буквально впритык к соседним строениям, в том числе, жилому дому, наглухо закрывая его окна. Местные жители пытались в судебном порядке отстоять свое право на благополучную жизнь, но гостиница продолжает расти. При этом ранее реклама предлагала к реализации помещения в ней как в жилом доме, за что риелторское агентство было привлечено к ответственности. Теперь же оно позиционируется как гостиница, в которой можно приобрести апартаменты.