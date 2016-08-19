Вашингтон, 19 августа, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Актриса Кристен Стюарт, исполнившая роль Беллы Свон в популярном цикле «Сумерки», объяснила, что именно послужило причиной разрыва ее отношений с Робертом Паттинсоном, партнером по съемкам в саге, сообщает журнал T Magazine.

Цитата из к/ф «Сумерки». реж Кэтрин Хардвик. 2008. США Кристен Стюарт

По словам 26-летней актрисы, встречаться с Паттинсоном после того, как в фильме они играли влюбленных, было тяжело. Их расставания, измены и ссоры происходили на глазах многочисленных поклонников, которые хотели видеть полюбившихся героев вместе и в реальной жизни.

«Люди так сильно хотели, чтобы мы с Робом были вместе, что наши отношения превратились в товар. Это уже не имело ничего общего с реальной жизнью. Мне все это было отвратительно», — отмечает Стюарт.

Актриса добавила, что ей не хотелось становиться частью поп-культуры и выставлять свои чувства на всеобщее обозрение. Сейчас Стюарт встречается с девушкой по имени Алисия Каргайл. Их отношения начались в 2014 году.