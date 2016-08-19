Москва, 19 августа, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В России активно развивается внутренний туризм. В стране достаточно мест, которые стоит посмотреть. Причем, в отличие от заграничных поездок, стоимость поездки по России не станет серьезным ударом по бюджету. Накануне бархатного сезона Ростуризм предлагает посетить несколько необычных мест, увидеть потрясающие краски осени и разнообразную природу.

Леон Бакст. Эскиз декорации к балету «Послеполуденный отдых фавна». 1911

Дивногорье

Andrew Starikov Дивногорье

Ландшафтный заповедник расположен в Лискинском районе Воронежской области. В уникальном археологическом парке воссоздан поселок IX—XII веков, который знакомит с историей и бытом Маяцкого селища, а также обычаями алан и болгар, которые жили здесь.

Дивногорье — действительно удивительное место, где рождаются легенды. Здесь можно увидеть редкие растения и «дивные» меловые столбы, которые напоминают загадочных животных. В архитектурно-археологическом музее можно побывать в ремесленной мастерской и узнать, как делали предметы быта и посуду.

Каждый сезон в заповеднике проходят фестивали и праздники, здесь разработано множество интересных тематических маршрутов, посвященных этнографии и археологии.

Одна из интереснейших экспозиций заповедника — «Детство Земли» познакомит с геологическими и эволюционными явлениями, это своеобразное путешествие в загадочный мир микроорганизмов, которые создали современный ландшафт Дивногорья.

Остров Кунашир

Dmitry Kulakov Остров Кунашир

Кунашир или «черный остров» — самый южный из Большой гряды Курильских островов, расположен у подножия вулкана (входит в Южно-Курильский городской округ Сахалинской области). Это уникальное место, которое является пограничным районом между Россией и Японией.

Несмотря на то, что коренными жителями этих мест были айны, вопрос о том, кто же раньше появился на Курильских островах, останется спорным до сих пор.

Природа создала здесь особый микроклимат — теплый и солнечный даже при ветре. Удивительно красивые темнохвойные леса и мрачный облик вулкана создают особенную атмосферу, которая так завораживает путешественников. Здесь есть песчаные, галечные и даже лавовые пляжи, а вода теплая до середины октября.

На «горячем пляже» можно принять ванну из термального источника, говорят, что лечит здесь не только вода, но и сам остров. А затем просто пройтись пешком, ведь здесь открываются просто потрясающие виды, природа острова поражает разнообразием красок именно осенью.

Ленские столбы

jey jaff Ленские столбы

Ленские столбы — просто кладезь сокровищ, этот уникальный природный объект находится в Хангаласском улусе, южнее Якутска. Огромные двухсотметровые каменные истуканы, образованные самой природой из останков древних растений и животных, действительно поражают своим величием. Они существовали на этой территории еще в начале кембрийского периода, и только в XVII веке эти места были открыты русскими путешественниками.

Сегодня каждый, кто хочет разгадать тайну уникальных скал, сможет совершить невероятное путешествие к волнам величественной северной реки — Лены. На территории парка расположены базы отдыха «Буотама» и «Верхний Бестях».

Кроме природных экскурсий, здесь можно заняться рыбалкой. Невероятным приключением станет сплав по рекам, который может длиться от трех до пяти дней.

Кунгур. Пуп земли.

Тара-Амингу Кунгур. Пуп Земли

Старинный купеческий город в Пермском крае с большим количеством церквей, старинных домов, особняков и необычных памятников. Местные купцы занимались торговлей чаем, и сегодня город входит в маршрут «Великий чайный путь».

Именно здесь находится памятник русскому самовару и так называемый Пуп Земли. Необычный монумент был установлен в 2007 году на том месте, где вместе сходятся сразу семь дорог. Говорят, если дотронуться до «пупа» и загадать желание, оно обязательно исполнится.

В центре города расположен символ купеческого Кунгура — гостиный двор (XIX в.): по периметру находились торговые ряды и склады, а снаружи — крытая галерея. В городе расположено множество старинных русских церквей, которые стоит посетить.

Также в Кунгуре нужно обязательно посетить одну из главных достопримечательностей Сибири и Урала — Кунгурскую ледяную пещеру.

Ильменский заповедник

Miass Ильменский заповедник

Невероятно красивый и необычный природный заповедник расположен в Челябинской области, рядом с городом Миасс. Это единственное место в мире, где на сравнительно небольшой территории встречаются более 200 видов минералов: амозанит и солнечный камень, аквамарин и прозрачный гиацинт, синие сапфиры и бордовые гранаты.

Девять минералов можно найти только в этой местности, среди них ильменит и титанистый железняк. Это настоящий музей под открытым небом, где добывали самоцветы с конца XVIII века.

Большую часть заповедника занимают леса и озера, здесь представлены более 800 растений, среди которых есть редкие виды, занесенные в Красную книгу. Многие из них дошли до наших дней с ледникового периода!