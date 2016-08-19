Красногорск, 19 августа, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Школьная линейка 1 сентября 2016 года в Московском регионе не обойдется без традиционных букетов учителям. Как корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор компании Megaflowers Сергей Семенов, в этом году предпочтение будет отдано цветочным композициям из гербер и хризантем, а средняя цена за букет не превысит 1,2 тысячи рублей.

Joe deSousa Хризантема

«Традиционный выбор букетов не будет сильно отличаться от прошлых лет. Часть рынка займут полевые цветы с огородов от бабушек и дедушек, а часть будет куплена в розницу за деньги. Традиционно это будут хризантемы, герберы, может часть на розу уйдет. По ценам будет небольшой рост в размере 10−15% по рынку. Это зависит от аппетитов каждого предпринимателя и от повышения таможенных ставок, что традиционно под 1 сентября делает государство. Кто-то отыгрывается на покупателях с наценкой, а кто-то нет», — отметил Семенов.

По словам собеседника агентства, средняя стоимость букета, если говорить про массовый рынок, по чеку не превысит тысячи рублей.

«Максимальный чек — 1200 рублей. Цена не сильно отличима от прошлого года, чек на том же уровне остался», — пояснил эксперт.

Отметим, что по данным Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Московской области составляла в июне 2016 года около 46 тысяч рублей, а в Москве — около 74 тысяч рублей.

Семенов также подчеркнул, что основными поставщиками цветов в этом году станут Голландия и Эквадор.

«60% — Голландия, а 40% — Эквадор. Ассортимент примерно у каждого игрока так делится. Ест еще Кения, Уганда, но эта доля настолько незначительна, может в районе 3−5%», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, удорожание букетов к 1 сентября отмечалось и в прошлом году. Тогда стоимость цветов в Москве выросла на 20%. Свои коррективы внес рост валют и отсутствие импортозамещения в данной сфере.