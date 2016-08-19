Лондон, 19 августа, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Жительница Великобритании выставила на eBay свое свадебное платье, чтобы оплатить счета после ухода мужа к другой женщине. Ироничное описание лота привлекло к нему внимание потенциальных покупателей, увеличив стоимость более чем в сотню раз, сообщает Mashable.

nawonil Платье невесты

28-летняя Саманта Врэгг из Честерфилда, известная в Сети как Coco Butter, указала, что платье отличное, однако его стоит отдать в химчистку, чтобы избавиться от «вони предательства».

«Если вам нужно платье, которое полнится плохими воспоминаниями и разбитыми надеждами, то моё создано для вас», — отмечает девушка.

Саманта пояснила, что через полтора года после свадьбы муж оставил ее ради другой, и теперь девушка вынуждена оплачивать счета. В 2014 году, добавляет она, платье купили ее родители за £2 тыс., или $2,63 тыс.

По словам Саманты, она надеется, что новой обладательнице платье принесет больше радости, чем ей. В противном случае его можно снова продать на eBay в любой момент.

Начальная стоимость лота составляла £500, однако после многочисленных просмотров объявления за платье предлагают уже £66 тыс. или более $86 тыс.