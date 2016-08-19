«19 августа — урок для всех нас, как спасти государство от капитулянтов»
Москва, 19 августа, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Москве 25 лет назад начался так называемый августовский путч: по Всесоюзному радио в 06:00 мск было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Он просуществовал до 21 августа, когда его члены были арестованы.
«Я хорошо помню этот день 19 августа 1991 года. Главное и первое, что приходило тогда в голову и то, что сейчас подтверждается выходящими воспоминаниями, свидетельствами и исследованиями, — Советский Союз хотели спасти (очевидно, что хотели спасти, действительно, на самом деле, но) — Советский Союз хотели спасти, во-первых, по согласованию с Горбачевым, который был собственно архитектором его уничтожения.
Во-вторых, СССР хотели спасти те, кто вольно или невольно (а среди членов ГКЧП были и приличные люди, не все клоуны) сами участвовали или соучаствовали в его разрушении в течение нескольких лет. Поэтому у ГКЧП, спровоцированного Горбачевым, не было главного: у него не было за спиной тех 75% граждан Советского Союза, которые 17 марта 1991 года на референдуме проголосовали за сохранение СССР, у них не было легитимности, общественного доверия, элементарной известности.
Часть из них в течение 1988, 1989, 1990 и 1991 годов успели с особым горбачевским цинизмом поэкспериментировать над потребительскими интересами людей. Умудрились произвести полуконфискационный обмен рублей, умудрились проигнорировать самое главное: что тот Советский Союз, который они решили спасать 19 августа, уже не существовал. Они уже отпустили фактически Прибалтику, они потеряли Закавказье, они смирились даже с тем, что 17 марта в референдуме о сохранении СССР не принимала участия Молдавия. Поэтому — какие бы потом или в то время они не примеряли на себя одежды — их усилия были запоздалыми», — комментирует произошедшее 25 лет назад главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.
И самое главное, говорит Колеров, 19 августа ставит перед нашими народами, нашим государством вопрос номер один: как обеспечить качественную преемственность власти, которая не уничтожает государство? Как передать власть таким силам, которые будут сохранять, а не уничтожать свое государство?
«Дело в том, что Горбачева последовательно, упорно вели к власти Андропов и Громыко — это персональные назначенцы Сталина. Вот мы и задаемся вопросом: как, почему, зачем персональные назначенцы Сталина привели к власти Горбачева? Зачем Громыко в конце 1984 года отправил своего выдвиженца — Горбачева — на смотрины к Тэтчер? С Горбачева ли началась капитуляция или раньше? Я думаю, что раньше.
Поэтому 19 августа — это момент истины, когда руководящая команда утонувшего корабля пытается спасти уже даже не корабль, а табличку с его названием. Для нас 19 августа — это урок, как спасти государство от капитулянтов».
«Это наша история, которая не прощает ошибок», считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова:
«Пожалуй, первая ассоциация с августовским путчем 1991 года — «Танец маленьких лебедей» из балета П.И.Чайковского «Лебединое озеро». Четверть века прошло, выросло уже не одно поколение, которое даже не знает ничего про тот путч, а знать и помнить нужно, это наша история, которая не прощает ошибок.
В 1991 году я была школьницей, но события помню, как помню и пустые прилавки, и жуткие очереди в магазинах, страх и неизвестность, танки. Еще 10 лет назад опрос, проеденный Фондом «Общественное мнение», показал, что 41% россиян расценивали события августа 1991 года, как историческую развилку. А 5 лет назад, в 2011 году, опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что события августовского переворота 1991 года постепенностираются из памяти россиян, а 41% опрошенных тогда назвал августовский путч эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны. Что же тогда происходило? Спасали страну? Или губили?
И тогда, и сейчас есть те, кто утвердительно ответит и на первый, и на второй вопрос. Путч 1991 года — знаковое и значимое событие в нашей истории. Только вот взвешенную оценку ему дадут уже даже не наши дети, а скорее наши внуки, которые изучать его будут по нашим воспоминаниям».
21 августа члены ГКЧП были арестованы, союзный договор был подписан, КПСС запрещена, а через четыре месяца официально не стало СССР.