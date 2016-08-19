Москва, 19 августа, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Москве 25 лет назад начался так называемый августовский путч: по Всесоюзному радио в 06:00 мск было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Он просуществовал до 21 августа, когда его члены были арестованы.

Рембрандт. Заговор Клавдия Цивилиса. 1661

«Я хорошо помню этот день 19 августа 1991 года. Главное и первое, что приходило тогда в голову и то, что сейчас подтверждается выходящими воспоминаниями, свидетельствами и исследованиями, — Советский Союз хотели спасти (очевидно, что хотели спасти, действительно, на самом деле, но) — Советский Союз хотели спасти, во-первых, по согласованию с Горбачевым, который был собственно архитектором его уничтожения.

Во-вторых, СССР хотели спасти те, кто вольно или невольно (а среди членов ГКЧП были и приличные люди, не все клоуны) сами участвовали или соучаствовали в его разрушении в течение нескольких лет. Поэтому у ГКЧП, спровоцированного Горбачевым, не было главного: у него не было за спиной тех 75% граждан Советского Союза, которые 17 марта 1991 года на референдуме проголосовали за сохранение СССР, у них не было легитимности, общественного доверия, элементарной известности.

Часть из них в течение 1988, 1989, 1990 и 1991 годов успели с особым горбачевским цинизмом поэкспериментировать над потребительскими интересами людей. Умудрились произвести полуконфискационный обмен рублей, умудрились проигнорировать самое главное: что тот Советский Союз, который они решили спасать 19 августа, уже не существовал. Они уже отпустили фактически Прибалтику, они потеряли Закавказье, они смирились даже с тем, что 17 марта в референдуме о сохранении СССР не принимала участия Молдавия. Поэтому — какие бы потом или в то время они не примеряли на себя одежды — их усилия были запоздалыми», — комментирует произошедшее 25 лет назад главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

И самое главное, говорит Колеров, 19 августа ставит перед нашими народами, нашим государством вопрос номер один: как обеспечить качественную преемственность власти, которая не уничтожает государство? Как передать власть таким силам, которые будут сохранять, а не уничтожать свое государство?

«Дело в том, что Горбачева последовательно, упорно вели к власти Андропов и Громыко — это персональные назначенцы Сталина. Вот мы и задаемся вопросом: как, почему, зачем персональные назначенцы Сталина привели к власти Горбачева? Зачем Громыко в конце 1984 года отправил своего выдвиженца — Горбачева — на смотрины к Тэтчер? С Горбачева ли началась капитуляция или раньше? Я думаю, что раньше.

Поэтому 19 августа — это момент истины, когда руководящая команда утонувшего корабля пытается спасти уже даже не корабль, а табличку с его названием. Для нас 19 августа — это урок, как спасти государство от капитулянтов».

«Это наша история, которая не прощает ошибок», считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова:

«Пожалуй, первая ассоциация с августовским путчем 1991 года — «Танец маленьких лебедей» из балета П.И.Чайковского «Лебединое озеро». Четверть века прошло, выросло уже не одно поколение, которое даже не знает ничего про тот путч, а знать и помнить нужно, это наша история, которая не прощает ошибок.

В 1991 году я была школьницей, но события помню, как помню и пустые прилавки, и жуткие очереди в магазинах, страх и неизвестность, танки. Еще 10 лет назад опрос, проеденный Фондом «Общественное мнение», показал, что 41% россиян расценивали события августа 1991 года, как историческую развилку. А 5 лет назад, в 2011 году, опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что события августовского переворота 1991 года постепенностираются из памяти россиян, а 41% опрошенных тогда назвал августовский путч эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны. Что же тогда происходило? Спасали страну? Или губили?

И тогда, и сейчас есть те, кто утвердительно ответит и на первый, и на второй вопрос. Путч 1991 года — знаковое и значимое событие в нашей истории. Только вот взвешенную оценку ему дадут уже даже не наши дети, а скорее наши внуки, которые изучать его будут по нашим воспоминаниям».

21 августа члены ГКЧП были арестованы, союзный договор был подписан, КПСС запрещена, а через четыре месяца официально не стало СССР.