Луганск, 19 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что слухи о его недееспособности после покушения распространяли враги республики. Это он заявил, как передает ЛИЦ, 19 августа на аппаратном совещании правительства ЛНР.

Флаг Луганской Народной Республики

«Все, кто распространял слухи о моей невозможности работать, это и есть те враги, которые мешают нам. Я ни на секунду сознания не терял. Кто хотел, те приехали, те поддерживали, те вопросы задавали, те интересовались, с теми мы работали постоянно весь этот период, пока я находился в больнице», — сказал Плотницкий.

Он дал поручение Министерству госбезопасности ЛНР и прокуратуре провести проверку оперативно-разыскных мероприятий, проведенных правоохранителями сразу после взрыва 6 августа. При этом Плотницкий обвинил МГБ ЛНР (глава МГБ ЛНР Леонид Пасечник — прим. ИА REGNUM ) и Министерство информации ЛНР в бездействии, нежелании пресекать слухи о его здоровье и обмане народа.

«Я услышал, что глава чуть ли не умер — нет печени или чего-то еще. Почему эти слухи не пресекались ни силовыми министерствами, ни Министерством информации? Для чего вы вводили людей в заблуждение, почему это все не было на достойном уровне сделано? Люди сочувствуют, а ситуация немножко не такая на самом деле. Я не совсем понял весь комплекс мер, который был проработан по сути этого взрыва. Почему никто не пресекал (распространение ложных слухов) из силовиков? Почему не давали нормальное заключение, что происходит, что глава в рабочем состоянии, что он работает… Совет министров работает, поручения выполняются, задачи ставятся. Все это как-то обтекалось. Для чего вы пытались народ обмануть? Какая цель в этом всем?» — задался вопросом глава ЛНР.

В то же время луганское издание не приводит фотографии с аппаратного совещания при участии Плотницкого, передает ИА REGNUM.

Напомним, что вчера, 18 августа, донецкое издание «Остров» со ссылкой на источник проинформировало, что у главы ЛНР серьезные проблемы со зрением и внутренними органами — печенью и селезенкой, однако угрозы жизни нет. При этом сообщалось, что Плотницкий находится на лечении в частной клинике в Ростовской области (РФ). В ЛНР также исключили, что он в ближайшее время сможет вернуться в Луганск.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Луганске на перекрестке рядом с джипом Плотницкого произошел взрыв. Глава ЛНР и его охрана были доставлены в одну из больниц Луганска. По словам заместителя начальника следственного отдела следственного управления Генпрокуратуры ЛНР Александра Александрова, основной версией следствия является работа украинской ДРГ.

«В настоящее время по уголовному делу выдвинуты и отрабатываются несколько версий, но одной из приоритетных является работа украинских диверсионных групп. Это основная версия», — сказал Александров. Напомним, среди неофициальных причин покушения на Плотницкого наиболее популярна версия «внутренних разборок» в ЛНР.

Еще с 2015 года в ЛНР между Плотницким и главой МГБ ЛНР Пасечником длится конфликт за контроль над финансовыми потоками от продажи угля, электроэнергии и топлива. Апофеозом противостояния стали арест (октябрь 2015 года) министра топлива и энергетики ЛНР Дмитрия Лямина (человек Плотницкого), убийство (16 марта 2016 года) ближайшего советника и друга Плотницкого Дмитрия Каргаева, а также устранение в декабре 2015 года командира казачьего полка имени Платова Павла Дремова (человек Пасечника).

Напомним, противостояние Плотницкий — Пасечник было на пике с октября 2015 года. Так, после ареста министра Лямина глава ЛНР отправил Пасечника в отставку. Но тот отказался подчиниться, заручившись поддержкой МГБ, силовиков, полевых командиров и даже депутатов Народного совета ЛНР.

Ночью 19 октября 2015 года на экстренном совещании часть депутатов парламента высказалась в поддержку главы МГБ Пасечника. После убийства Каргаева спецподразделения МГБ были приведены в повышенную боевую готовность в связи с угрозой жизни Пасечника. По словам силовиков ЛНР, личная охрана министра МГБ регулярно меняет номера на автомобиле своего главы и машинах сопровождения, графики и маршруты следования. При этом был заменен даже личный водитель Пасечника.