Киев, 19 августа, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало данные из прежде секретных документов, из которых следует, что Партия регионов Виктора Януковича платила главе предвыборного штаба кандидата-республиканца Дональда Трампа Полу Манафорту, сообщает Associated Press.

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Ранее информационное агентство сообщало, что Манафорт помог руководству партии вывести по меньшей мере $2,2 млн на счета двух лоббистских фирм в Вашингтоне. Как показывают документы, имя Манафорта значится в качестве получателя денежных средств общей суммой $12,7 млн.

В бюро тем не менее отметили, что не могут доказать факт получения Манафортом денежных средств, поскольку за него в документах расписывались другие люди, в том числе высокопоставленные члены партии.

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