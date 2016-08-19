Ярославль, 19 августа, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В Ярославле в рамках фестиваля «Преображение» один из лучших струнных квартетов Москвы «Noir String Quartet» озвучит экспериментальный документальный фильм советского режиссера Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском музее-заповеднике.

«Немая бессюжетная экспериментальная лента вышла на экраны в 1929 году. По итогам масштабного опроса, проведенного британским журналом о кино «Sight&Sound» среди тысяч кинопрофессионалов, она признана лучшим документальным фильмом всех времен», — отметили в музее-заповеднике.

Фильм составлен из коротких документальных фрагментов, изображающих хаотичную жизнь города 20-х гг прошлого века: движение транспорта и людей, труд рабочих на промышленных предприятиях, культурные мероприятия, больницы. Жизнь большого города его создатели снимали на протяжении долгого времени с разнообразных ракурсов на улицах Одессы, Киева и Москвы. В кадр попадало все, что было интересным людям с киноаппаратом, и в фильме можно увидеть утраченные ныне памятники архитектуры — например, Страстной монастырь на Пушкинской площади. При этом лента представляет собой энциклопедию операторских и монтажных техник: скошенные углы, съемка в отражении, покадровая съемка, ускоренная, совмещение изображений.

21 мая 2016 года премьера фильма в музыкальном сопровождении струнного квартета «Noir» с аншлагом состоялась в Москве в летнем кинотеатре «Музеон». В аранжировке использованы произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, Филиппа Гласса. Особенный колорит происходящему на экране придает живое звучание музыки в виртуозном исполнении.