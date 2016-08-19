Прага, 19 августа, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Чехам следует остерегаться путинской России и защищать европейские ценности. Самая большая с 1989 года угроза демократии исходит из России, полагает бывший чешский посол в Соединенных Штатах и Российской Федерации Петр Колар. По мнению дипломата, у чехов есть свобода, которая, однако, сопряжена также с обязанностями и ответственностью за себя, за свое окружение и за свою страну. Но это не бремя, а почетный долг, пишет чешская газета Parlamentní listy (PL).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Колара, с точки зрения безопасности Чехия сейчас защищена гораздо лучше, чем раньше, потому что является членом НАТО, а экономика благодаря членству в ЕС развивается лучше, чем можно было бы желать. Чехия является активным добровольным участником обоих союзов, а не вассалом, как это было по отношению к Советском Союзу при прежнем режиме. На сегодняшний день для Чехии нет альтернативы НАТО и ЕС. Едва ли кто-нибудь из чехов хотел бы снова жить при авторитарном режиме, вроде тех, что сохранились в некоторых из восточно-европейских стран. Гораздо лучше жить в условиях демократии, но для этого необходимо защищать ее от тех, кто отказывается уважать наши демократические ценности, добавляет PL.

Как пишет издание, больше всего чешской демократии и свободе угрожает сегодня «агрессивный путинизм». Но не обязательно отождествлять с ним всю Россию. «Это всего лишь своего рода новая форма национальной корпоративности, которая пытается восстановить гегемонию России и снова заставить чехов бояться русских. К сожалению, нынешний российский президент стремится именно к этому», — считает Колар.

В России преобладает тип политического мышления в категориях сфер влияния. В этом ключевая разница между Россией и США. В то время как Россия воспринимает малые страны лишь в качестве вассальных государств и ведет себя с ними как с колониями, Соединенные Штаты считают небольшие государства союзниками и партнерами. Россияне же воспринимают в качестве партнеров только такие же сильные государства, а русские не признают ничего, кроме силы. Поэтому на равных они готовы взаимодействовать только с США или Китаем. Может быть, это связано с тем, что на протяжении сотен лет России росла исключительно с помощью военной силы. «Именно так маленькое когда-то Московское княжество превратилось в самую большую страну в мире, и это явно не результат оборонной политики», — подчеркивает PL.