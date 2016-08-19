Таллин, 19 августа, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Делегация конгрессменов и сенаторов США посетила Эстонию, где встретилась с представителями парламента страны. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 августа, в канцелярии парламента, стороны обсуждали самый широкий круг вопросов, в частности, расходы на оборону государств-членов НАТО и международные отношения с Россией.

ИА REGNUM Флаги России и США

Председатель комиссии по иностранным делам, член Социал-демократической партии Свен Миксер поблагодарил США за поддержку независимости Эстонии и за присутствие войск на ее территории. «Эстония очень благодарна за то, что США помогает обеспечить безопасность нашего региона», — сказал Миксер. По его словам, каждый цент, вложенный в обеспечение безопасности на восточном крыле НАТО, — это «оправданный расход».

В ходе встречи Миксер заверил американских гостей, что парламент Эстонии единогласен в вопросах, связанных с безопасностью и планированием оборонных расходов. Это подтвердили сенаторам и конгрессменам США руководители парламентских фракций оппозиционных партий Кадри Симсон и Андрес Херкель. Свен Миксер также гарантировал, что Эстония и дальше будет тратить на военные расходы не менее двух процентов ВВП.

На встрече также обсуждались темы «пропагандистской войны» России, влияние введенных против России санкций на экономику, а также предстоящие президентские выборы в США и Эстонии. Гости выразили признание успехам Эстонии в экономике, проявили интерес к киберзащите и поблагодарили Эстонию за участие в совместных иностранных военных миссиях.