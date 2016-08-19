Киев, 19 августа, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Прокуратура Киева закончила специальное досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего протоиерея Свято-Иверского женского монастыря Донецка Украинской православной церкви Московского патриархата, который корректировал огонь бойцов ДНР. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает ИА REGNUM.

С.Н.Дурылин. Портрет неизвестного священника. 1926

Отмечается, что обвинительный акт направлен в Печерский райсуд для рассмотрения по существу. «Поскольку священник скрывается от правоохранительных органов Украины, ему было заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 («Содействие деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины, он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По данным украинских правоохранителей, в январе 2015 года священник, находясь в Макеевке (Донетчина, под контролем ДНР), получил от неустановленного лица координаты местонахождения подразделений ВСУ возле села Николаевка. Информацию он передал представителям ДНР. В тот же день артиллерийское подразделение ВСУ было трижды обстреляно ВС ДНР.

Ранее, 17 августа, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры столицы о проведении специального предварительного расследования в отношении бывшего протоиерея.

Напомним, с 2014 года на Донетчине на стороне ДНР сражаются подразделения «Русской православной армии». По разным подсчетам численность подразделений РПА ДНР составляет от 1 до 4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Подольский районный суд Киева вызвал главу Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого на судебное заседание в качестве обвиняемого. Суд состоится 31 августа 2016 года. Плотницкий обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека организованной группой с тяжелыми последствиями»), ч. 2 ст. 258 («Террористический акт, совершенный группой лиц, который повлек причинение значительного имущественного ущерба либо иных тяжких последствий»), ч. 3 ст. 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу»).