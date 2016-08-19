Калининград, 19 августа, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В Калининградской области начался полевой лагерный сбор артиллерии береговых войск Балтийского флота. Как сообщили сегодня, 19 августа, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флоте, учения пройдут на нескольких полигонах в Калининградской области и продлятся до середины сентября.

Штаб Балтфлота Работают артиллеристы-балтийцы

В мероприятиях задействовано более 400 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники. Среди них артиллерийские орудия «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», самоходные артиллерийские орудия «Нона», миномёты «Поднос» и другое артвооружения.

Всего артиллеристы выполнят свыше 150 различных огневых задач, уточнили в штабе.

В частности, подразделениям предстоит управлять огнём при обороне и наступлении. Также артиллеристы отработают комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням.

ИА REGNUM отмечает, что в августе 2016 года боевые части Балтфлота активизировали учения на территории Калининградской области.

Так, накануне стартовало лётно-тактическое учение смешанной вертолётной эскадрильи морской авиации Балтийского флота. В манёврах принимают участие более 10 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27.

Лётчикам предстоит произвести десятки пусков торпед и неуправляемых ракет, а также более 500 выстрелов из авиапушек.

Кроме того, на Балтийском флоте в эти дни проходит командно-штабная тренировка, к которой привлечено порядка 1000 военнослужащих, задействовано около 20 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения и свыше 50 единиц военной и специальной техники.

В ходе этой тренировки отрабатываются вопросы приведения войск в высшие степени боевой готовности, а также экстренной подготовки кораблей к выходу в Балтийское море.