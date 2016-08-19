Ижевск, 19 августа, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Пляжи Воткинска официально закрыты в связи с массовым мором рыбы на городском пруду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, это превентивная мера для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Kessel the Elder, Jan van. Рыбы и раковины на берегу моря. 1656

«Несмотря на мнение специалистов о том, что мор вызван аномально высокими температурами, будет произведен анализ как рыбы на наличие паразитов, так и акватории Воткинского пруда на предмет превышения концентрации вредных веществ», — подчеркнули в пресс-службе.

Также жителям города рекомендовано ограничить лов рыбы.

В течение дня 18 августа с акватории Воткинского пруда было удалено и впоследствии утилизировано 600 кг мертвой рыбы. В случае повторения ситуации указанные меры будут воспроизведены повторно. При сохранении жаркой погоды на территории республики специалисты не исключают продолжения гибели рыбы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, массовая гибель рыбы была также зафиксирована 16 августа в Ижевском водохранилище. В Минприроды Удмуртии предполагают, что причиной могла стать жаркая погода, наблюдающаяся на территории республики в последние недели. В частности, при высокой температуре в воде снижается содержание растворенного кислорода, и рыба гибнет от его недостатка. Также в следствие жары в воде может наблюдаться нарушение кислотно-щелочного баланса, которому предшествует интенсивное цветение, отмирание и гниение водорослей.