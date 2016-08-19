Калининград, 19 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В Калининграде прекращено уголовное дело в отношении 29-летнего интернет-комментатора Евгения Петрука, который обвинялся в возбуждении ненависти к гражданам Польши. Такое решение принял сегодня, 19 августа, Центральный районный суд г. Калининграда.

Значок польско-российской дружбы

Как уточнила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калининградской области Оксана Пономарёва, «уголовное дело прекратили в связи с деятельным раскаянием подсудимого».

Напомним, уголовное преследование калининградца началось после того, как он вступил в дискуссию на новостном портале «Клопс». Под статьёй «Между Польшей и Россией разгорается дипломатическая война» молодой человек выступил с призывом лишать жизни поляков.

Несмотря на то, что комментарий был удалён модератором, полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Судебная лингвистическая экспертиза, которую заказали правоохранительные органы, показала, что комментарий содержит «психологические признаки разжигания национальной розни группы лиц, выделяемых по признаку национальности — поляков».

На суде Евгений Петрук заявил, что признаёт свою вину в полном объёме и раскаивается в содеянном. В результате судья Марина Остапчук вынесла решение на основании ст. 75 УК РФ («Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, в связи с деятельным раскаянием»).

ИА REGNUM уточняет, что минувшей зимой в Польше произошёл похожий инцидент. Польская полиция возбудила уголовное дело в отношении супругов из Варминьско-Мазурского воеводства, которые угрожали гражданке России, что «закопают её в лесу».

Дело было передано в Окружной суд Ольштына, который вынес вердикт, шокировавший как самих подсудимых, так и пострадавшую. Супруги — граждане Польши — были приговорены к 5 месяцами лишения свободы каждый. Кроме того, чета обязана выплатить 1000 злотых (около 17 тыс. рублей) в пользу россиянки в качестве компенсации морального ущерба.