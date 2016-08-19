Махачкала, 19 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Дагестанские общественные деятели и участники выборов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отреагировать на предвыборную ситуацию, в ходе которой, на их взгляд, происходят массовые нарушения и давление на оппозицию, передает 19 августа корреспондент ИА REGNUM. Участники обсуждения, которые собрались в конференц-зале газеты «Черновик», также дали оценку появившейся в сети интернет аудиозаписи, на которой, как сообщали дагестанские газеты, некие лица, с голосами, похожими на голоса чиновников из администрации дагестанского Белого дома и главы муниципалитетов, обсуждали, как надо оказывать давление на оппозицию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Лидер дагестанского отделения партии «Яблоко» Альберт Эседов заявил, что надо добиваться того, чтобы соответствующие органы дали правовую оценку этой аудиозаписи, которая уже везде опубликована. «Виновные должны быть наказаны, если суд докажет, что это их голоса. Если это на самом деле так, возникает вопрос о том, чтобы снять отдельно взятую партию и, скорее всего, надо поднять вопрос о переносе выборов в Народное собрание», — заявил Эседов.

При этом он призвал граждан ни в коем случае не бойкотировать выборы, ходить на них и голосовать, «чтобы было меньше фактов фальсификации».

Член СПЧ при президенте РФ Максим Шевченко заявил, что нельзя выступать с протестными акциями и нельзя срывать выборный процесс. Он посоветовал обращаться в прокуратуру, суд, Следственный комитет, ЦИК и так далее: «Любая протестная демонстрация — это срыв выборного процесса. Я не поддерживаю предложение о порче избирательных бюллетеней. Мы должны требовать не отмены и срыва выборов, а должны требовать законных решений юридическим законным путём. Вот «Народ против коррупции» подал в суд на тех, кто силой снимал вас с выборов? Давайте, вам сначала суд откажет, а потом будем рассматривать другие возможности».

А партию «Народ против коррупции» на круглом столе представлял не кто-то из лидеров, а рядовой член партии Муслим Гасангусейнов. Он заявил, что на самом деле партия не обращалась в правоохранительные органы с заявлением о том, что на нее оказывают давление и не объяснил почему.

В конце обсуждений участники круглого стола подписали обращение о предвыборных нарушениях в республике на имя президента РФ, председателя Центризбиркома России, генерального прокурора РФ и руководителя Администрации президента РФ.

Напомним, в Дагестане в конце июля и в начале августа последовательно снялись с выборов партии «Народ против коррупции» и «Родина», которых эксперты считали неподконтрольными республиканской власти. Обе партии заявляли об использовании административного ресурса против их кандидатов. Позже в сети интернет получила распространение аудиозапись с закрытого совещания, на котором лица, с голосами, похожими на голоса председателя парламента Дагестана Хизри Шихсаидова, заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Алексея Гасанова, кандидата от «Единой России» Магомеда Сулейманова, мэра Махачкалы Мусы Мусаева и других, обсуждают, как оказывать давление на кандидатов от партии «Родина» и НПК.