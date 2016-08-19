Пекин, 19 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Китайские СМИ сообщают о новом рекорде, установленном еще строящимся небоскребом «China Zun». 18 августа строители объявили о возведении 70 этажей высота которых достигает 333 метров, таким образом «China Zun» стал самым высоким зданием Пекина.

tpsdave Небоскребы

Проект здания напоминает древний китайский церемониальный сосуд «Zun». Высота здания к окончанию строительства достигнет 528 метров. Небоскреб будет иметь 7 подземных и 108 надземных этажей. Строительство здания началось в июле 2013 г., завершение запланировано на июль 2017 г., пишет «Чжунго жибао».

Расположенное в центральном деловом районе Чаоян, здание станет новым памятником архитектуры и символом Пекина. После завершения строительных работ в небоскребе разместятся офисные помещения, гостиница, торгово-развлекательный комплекс и несколько выставочных площадок.

Авторы проекта заявили, что «China Zun» станет первым в мире 500-метровым небоскребом, который способен выдержать землетрясение магнитудой 8 баллов. Название комплекса происходит от древнекитайского ритуального сосуда цзунь, форма которого легла в основу архитектурной концепции здания. Церемония закладки первого камня состоялась 19 сентября 2013 года.