Рыбинск, Ярославская область, 19 августа, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов продолжает знакомство с социальной и экономической сферами региона. 18 августа он посетил Рыбинск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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В рамках рабочего визита Дмитирий Миронов оценил дворец спорта «Полет», среднюю школу №12 имени П.Ф. Дерунова и детский сад №1. Также он побывал на НПО «Сатурн» и КБ «Луч» — оба предприятия входят в состав акционерных обществ госкорпорации «Ростех» и включены в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли России. При этом в КБ «Луч» Дмитрию Миронову показали самолет, напечатанный на 3D-принтере.

В ходе посещения дворца спорта «Полет» глава региона отметил его масштабы и востребованность. В рамках комплексного ремонта дворца спорта фасад здания был основательно утеплен, полностью заменены кровля, инженерные сети. Вместимость трибун увеличена на 40 процентов — до 1500 мест. Больше стало раздевалок, душевых, были обустроены залы для разминки, общефизической подготовки и специализированных тренажеров. Появились помещения для пресс-центра, комментаторских кабин, единой диспетчерской службы, операторских. Обновленный дворец спорта был торжественно открыт в 2013 году — и тут же его состояние вызвало скандал: проводить тренировки юных хоккеистов там было невозможно. На доработки и доделки ушло несколько лет.

Теплую оценку дал Дмитрий Миронов педагогическому коллективу школы №12 после осмотра ее помещений. Эта школа является федеральной инновационной площадкой по созданию высокотехнологичной среды образовательного учреждения, региональным ресурсным центром по использованию цифровых технологий. Все кабинеты оснащены интерактивными досками и короткофокусными проекторами, документ-камерами, системами электронного опроса. В школе 225 компьютеров, есть локальная сеть, работают информационно-библиотечный центр и музей Павла Дерунова. Также в учебном заведении расположены 5 спортивных залов, есть свой бассейн.

«Великолепная школа! Просторные классы, оснащенные по последнему слову техники. Все готово к началу нового учебного года. И хотел бы отметить прекрасный преподавательский состав», — оценил увиденное Дмитрий Миронов.

Детский сад №1 на улице Моторостроителей совсем новый. Он построен в рамках областной целевой программы и открыт в сентябре 2015 года. В саду 8 групп, которые посещают 174 ребенка в возрасте от полутора лет. Есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, оборудованы кабинеты для реализации дополнительных общеобразовательных программ, сформирована развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.

В рамках визита на промышленные предприятия врио губернатора посетил цеха, обсудил с руководством вопросы текущей деятельности и перспективы развития производств.

По итогам визита глава региона выразил уверенность, что в Рыбинске все будет в порядке, тем самым одобрив деятельность мэра города Дениса Добрякова, избранного на этот пост весной 2016 года.

«Рыбинск готовится к Дню города. Ведутся работы по благоустройству, и я думаю, непосредственно к этой дате все будет в порядке. Ну, а для того, чтобы в дальнейшем город так же рос, процветал и развивался, надо многое сделать. Задачи руководство Рыбинска знает, и я уверен, что с ними справится», — отметил Дмитрий Миронов.