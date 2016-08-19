Керчь, Крым, 19 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Сотрудники института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук провели спутниковый мониторинг загрязнения морской воды в Керченском проливе. По результатам исследования специалисты сделали заключение о необходимости снизить уровень техногенной нагрузки на акваторию, сообщается на сайте института.

kerch-most.ru Керченский пролив

«Увеличивать техногенную нагрузку на пролив недопустимо, так как она и так превышает все возможные пределы и должна быть сведена к минимуму, тем более в условиях строительства Керченского моста и прокладки подводного газопровода», — подчеркивается в сообщении.

Полученные оптические снимки среднего и высокого разрешения со спутников позволили выявить основные источники загрязнения даже без предварительной обработки, указывают авторы исследования. При этом разрешение снимков позволяет с высокой степенью вероятности идентифицировать суда, причастные к тем или иным загрязнениям.

Так, на фрагментах снимков видны пленочные загрязнения у выносных причалов Таманского перегрузочного комплекса, основными пользователями которого являются ООО «Пищевые ингредиенты», ЗАО «Таманьнефтегаз» и ОАО «Тольяттиазот».

«Обстановка около этих причалов выглядит наиболее удручающей, так как здесь на снимках из космоса достаточно часто обнаруживаются пятна разнообразных пленочных загрязнений (это, скорее всего следы нефти, остатки нефтепродуктов, а также растительных и синтетических масел), которые попадают в море в результате технологических операций по перекачке», — отмечают ученые.

Между тем, Керченский пролив является уникальной морской акваторией — здесь находятся места обитания и проходят миграционные пути ряда видов промысловых рыб и других морских животных, указывают авторы исследования.

Ранее группа ученых под руководством заведующего лабораторией литодинамики и геологии южного отделения Института океанологии Рубена Косьяна также пришла к заключению о том, что за последние 25 лет среднегодовая волновая активность Черного моря увеличилась на 10−15%. По данным ученых, волны даже высотой 2−3 метра могут наносить берегам и черноморским пляжам большой ущерб.

В интервью НСН заведующий кафедрой океанологии МГУ Сергей Добролюбов в связи с этим заявил, что растущее количество штормов в Черном море приведет к увеличению числа разрывных течений, которые уносят людей, а также допустил, что при возможном увеличении средней волны в море до 20 метров придется увеличить затраты на укрепление берегов, поскольку появится необходимость строить более высокие волноломы.