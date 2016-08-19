Красногорск, 19 августа, 2016, 11:05 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона в Московской области на землях лесного фонда было зафиксировано 133 лесных пожара. Всего огню удалось уничтожить около 50 гектаров леса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент)

«Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области возникло 133 лесных пожаров, в том числе 7 торфяных. Площадь, пройденная огнем, составляет 49,65 га, средняя площадь 1 пожара в 2016 г. 0,373 га», — отмечают в ведомстве.

На тушении лесных пожаров в Подмосковье были задействованы 622 единицы техники и более 1,2 тысячи сотрудников лесопожарных служб.

Тем временем, по данным на утро 19 августа, в лесном фонде Московской области пожаров обнаружено не было. Гидрометцентр России прогнозирует на территории региона 19 августа второй класс пожарной опасности.

«Комитет лесного хозяйства Московской области напоминает, что причиной подавляющего количества лесных пожаров был и остается человеческий фактор — нарушение элементарных правил пожарной безопасности, а также переходы палов сухой травы с земель иных категорий и призывает граждан к соблюдению правил пожарной безопасности в лесах», — заключили в Комлесхозе области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон начался в области в апреле 2016 года. Также весной в регионе стали обводнять торфяники. Благодаря этому, как полагают власти, уже несколько лет в Подмосковье не возникают масштабные торфяные пожары.