Новосибирск, 19 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Новосибирский избирком разместил на своем сайте информацию о доходах кандидатов в депутаты Государственной думы РФ по одномандатным округам за 2015 год. На каждом округе есть свои лидеры и аутсайдеры, есть и те, кто, судя по предоставленной информации, за год не заработал ни копейки.

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Так, на одномандатном избирательно округе №135 (Новосибирский) из 13 зарегистрированных кандидатов самым богатым, судя по обнародованным документам, является первый замгендиректора строительной компании Андрей Каличенко («Единая Россия»). Его годовой доход составляет 9,6 млн рублей. Кроме этого, в собственности у него несколько земельных участков, жилой дом, четыре квартиры, иное недвижимое имущество, два автомобиля, счета в банках и доли в коммерческих компаниях. Депутат совета депутатов Кыштовского района Дмитрий Стакановский («Справедливая Россия») заявил о 2,1 млн рублей годового дохода, земельном участке, жилом доме и квартире. Советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов (КПРФ) отчитался о 612,2 тыс. рублей годового дохода и квартире в Кемеровской области. Директор компании Наталья Красовская (ЛДПР) заработала за 2015 год 507,4 тыс. рублей. У нее две квартиры и почти 200 тыс. рублей на счетах в банках.

Из кандидатов непарламентских партий больше всех годового дохода зарегистрировал начальник отдела аналитической отчетности научно-производственной компании Айдар Барантаев (ПАРНАС) — 7,5 млн рублей, есть автомобиль. Технический директор государственного унитарного предприятия Василий Сорока («Родина») получил доход в 1,1 млн рублей, у него есть земельный участок, две квартиры, автомобиль.

Меньше всех на округе заработал депутат горсовета Новосибирска на непостоянной основе Олег Шестаков («Гражданская платформа») — ноль рублей. Но у него есть легковой автомобиль. Столько же заработал, вернее ничего не заработал, временно неработающий Дмитрий Евтушенко («Гражданская сила»). Он зарегистрировал только «иное недвижимое имущество» в 11 кв. м.

На округе №136 (Центральный) на трех кандидатов меньше — зарегистрированы десять человек. Депутат заксобрания Новосибирской области на непостоянной основе Максим Кудрявцев («Единая Россия») задекларировал 35 млн рублей годового дохода. В собственности земельный участок, две квартиры — в Республике Алтай и Новосибирской области, и автомобиль. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев (ЛДПР) указал общую сумму доходов в 6,5 млн рублей. Второй секретарь новосибирского областного отделения КПРФ Ренат Сулейманов за год получил 2,7 млн рублей. Кроме этого у Сулейманова числятся земельный участок, квартира и автомобиль.

У адвоката Геннадия Шишебарова («Яблоко») годовой доход — 6,6 млн рублей. Помимо этого, два земельных участка, дом, квартира, иное недвижимое имущество и два автомобиля. Заместитель гендиректора Иван Стариков («Партия Роста»), директор ООО Вадим Скурихин («Патриоты России»), заместитель председателя по организационно-массовой работе общественной организации Павел Пятницкий («Родина») указали в графе дохода по нолям. При этом у Старикова — земельный участок, гараж в Москве и автомобиль; у Скурихина и Пятницкого — по автомобилю.

На округе №137 (Искитимский) — 12 кандидатов. Самым обеспеченным здесь можно считать депутата Госдумы РФ Александра Карелина («Единая Россия») с годовым доходом 6,7 млн рублей, шестью земельными участками, пятью жилыми домами в (Республике Алтай и Новосибирской области), квартирой в Москве и девятью транспортными средствами. У депутата Госдумы от КПРФ Александра Абалакова доход поменьше — 5,7 млн рублей. В собственности автомобиль. Депутат Госдумы Данил Иванов («Справедливая Россия») указал в доходах 320 тыс. рублей, а депутат законодательного собрания Новосибирской области Олег Суворов (ЛДПР) — 18,5 тыс. рублей и три автомобиля.

Президент «Компании экспертного консультирования» Михаил Хазин («Родина») за прошедший год заработал 2, 2 млн рублей и владеет двумя квартирами. Меньше всех заработал на округе заместитель директора в НКО Анатолий Мадин («Гражданская Платформа») — 201 тыс. руб., в собственности есть квартира. И вообще ничего не заработали президент некоммерческой организации Игорь Языковский («Зеленые») и временно неработающий Иван Гричуков («Гражданская Сила»).

На округе №138 (Барабинский) за мандат борются десять кандидатов. Первый заместитель мэра Новосибирска Виктор Игнатов («Единая Россия») за 2015 год указал доход в 2,03 млн рублей. Заместитель директора МУПа Роман Яковлев (КПРФ) обеспечил себя годовым доходом в 1,4 млн рублей, а также автомобилем. Замдиректора Дмитрий Голованев (ЛДПР) получил 458 тыс. рублей за 2015 год, но в собственности четыре земельных участка, жилой дом, квартира, иное недвижимое имущество, и автомобиль. Помощник депутата законодательного собрания Новосибирской области Александр Вандакуров («Справедливая Россия») имеет доход в 263,3 тыс. рублей и два автомобиля.

Главный инженер Дмитрий Попов («Патриоты России») получил доход в 1,1 млн рублей. Гендиректор Дмитрий Лукашев («Родина») за прошедший год заработал — 1,03 млн рублей. Меньше всех годового дохода у гендиректора агентства недвижимости Дмитрия Холявченко («Яблоко») — 51,7 тыс. рублей и квартира.