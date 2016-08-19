Чебоксары, 19 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В этом году празднование 547-й годовщины со дня основания Чебоксар проходит под слоганом «Город, в котором есть мы!». Основные акценты будут сделаны на чествование ветеранов, трудовых династий, заслуженных жителей районов города. Основные мероприятия пройдут в выходные, 20−21 августа, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

cap.ru «Творческий бульвар»

20 августа будут чествовать победителей городской премии «Общественное признание», которая проводится восьмой год. Впервые в этом году победителей конкурса в 14 номинациях будут поздравлять на главной сцене города, на Красной площади. Всего на конкурс подано более 100 заявок. Также будут награждены победители смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство территорий, а затем пройдёт фестиваль «Чебоксары — город славы трудовой!» с показом лучших творческих номеров работников предприятий и организаций.

Ко Дню города приурочено открытие новых объектов. 20 августа будет официально запущен физкультурно-оздоровительный комплекс по Эгерскому бульвару, который включает всебя зал для занятий боксом, 25-метровый бассейн, тренажерные залы. В новомздании также будет размещаться Детско-юношеская школа имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова, курируемые виды спорта — бокс, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика. Директором назначен заслуженный мастер спорта СССР, победитель Кубка мира, чемпион Европы, президент Федерации бокса Чувашии ВалерийЛаптев. Стоимость строительства составила около 150 млн рублей. Кроме того, детям-сиротам будут вручены ключи от новых квартир в доме по Эгерскому бульвару.

На улицах города развернётся несколько праздничных площадок, главной из которых традиционно станет «Творческий бульвар». В рамках арт-проекта главные улицы Чебоксар превратят в одну большую сцену: 75 разнообразных интерактивных творческих площадок откроются по проспекту Ленина и улице Карла Маркса. Здесь можно будет встретить исторических персонажей, побывать на космической площадке, поучаствовать в различных мастер-классах, показать свою силу и ловкость, поиграть в национальные чувашские игры, окунуться в мир Древней Руси. Особый праздничный настрой придадут музыканты, циркачи, театральные артисты и сказочные герои на ходулях из Казани и Чебоксар. Любители активного отдыха смогут присоединиться к группам по занятию различными видами спорта (йога, стрельба из лука, фитнес, боевые искусства, настольный теннис, мини-гольф, стрит воркаут). Для книгочеев организуют межрегиональный фестиваль книги «Волжские чтения».

Один из крупных проектов в рамках «Творческого бульвара» — «Город Молодых», который пройдёт на площади Республики: по инициати вемолодежных организаций состоится большой фестиваль, где будут проводиться КВН, концерты, соревнования и показательные выступления, открытые мастер-классы, уличные университеты. Также пройдёт выставка мотоциклов, тракторов, сельскохозяйственной техники.

Отдельный блок мероприятий заинтересует автолюбителей. В городе пройдёт выставка ретро-машини представлена интерактивная автомобильная площадка, где можно будет посоревноватьсяв езде на моноколесах, собрать огромный магнитный паззл, сделать оригинальныефотографии, принять участие в интерактивном квесте.

Уже традиционными стали такие мероприятия, как фестиваль семейного творчества «Аистёнок», гастрономический фестиваль «Вкусноград», автомобильная выставка, городской конкурс «Чебоксарский сувенир». Впервые будет запущен интерактивный проект «Чапай зовёт на чай», в рамках которого появится возможность встретиться с легендарным командиром — Василием Чапаевым. Душа народа, герой фольклора пригласит чебоксарцев и гостей на чаепитие. В сквере им. Чапаева развернется его мини-штаб, будут проходить турниры по настольным играм «Чапай», детские конкурсы.

День города, 21 августа, традиционно начнется с «Зарядки со звездой» и спортивных мероприятий — всего запланировано более 50 массовых физкультурно-спортивных событий. В их числе — соревнования по гребле, кроссфиту, боксу, армспорту, мотокроссу.

Втечение дня на Красной площади будут выступать лучшие творческие коллективыгорода. Впервые состоится всероссийский конкурс красоты «Мисс ТуризмРоссии», в котором примут участие 30 финалисток. Вечером на главнойплощади Чувашии будет показано театрализованное представление, в котором будетпоказана история города, национальные легенды и традиции, современные победыгорода, его достижения и гордость. В театрализованном спектакле примет участиеболее 200 артистов, спортсменов, волонтеров.

В 21:00 начнётся концерт народного артиста России Олега Газманова. Завершится празднование фейерверком и дискотекой от ди-джея Стаса Каримова.