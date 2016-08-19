Киев, 19 августа, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Если газопровод «Турецкий поток», идущий в обход Украины по дну Черного моря, все же будет построен, то Украина может потерять из всех 70 млрд кубометров транзитного российского газа 15 млрд кубометров. Об этом в четверг, 18 августа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, пишет УНИАН.

ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам Коболева, реализация проекта строительства «Турецкого потока» будет иметь негативные последствия для украинской стороны. Они, конечно, не будут такими большими, как от «Северного потока», однако все равно значительны.

«Но потеря приблизительно 15 млрд кубометров транзита с 70 млрд кубометров текущих — это очень большая сумма», — отметил глава «Нафтогаза», добавив также, что существует трудность реализации проекта, которая может быть связана с непостоянными политическими российско-турецкими отношениями, однако российская сторона уже купила трубы для начала строительства газопровода.

Украинская сторона уже не в первый раз высказывает свои опасения, связанные с реализацией «Турецкого потока» и успешных переговоров по этому поводу между Москвой и Анкарой. Например, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что строительство газопровода противоречит не только интересам украинской стороны, но и интересам Европы. Более того, восстановление отношений между Турцией и Россией не повредит партнерским отношениям Турции и Украины, уверен украинский дипломат. По его мнению, Киев принимает европейские правила энергосообщества, в то время как Россия планирует обойти Украину и создать газовый хаб в Турции, в стране, которая не обязана соблюдать европейские правила.

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Напомним, что России и Турции удалось договориться об условиях строительства «Турецкого потока» еще в декабре 2014 года. Согласно изначальному плану, газопровод должен был состоять из четырех ниток, общая мощность которых достигала бы 63 млн кубометров газа в год. Планировалось, что 16 млн кубометров газа будут по одной ветке поставлять для нужд самой Турции, а остальное — в Европу через Грецию. Однако в ноябре 2015 года турецкий пилот сбил российский бомбардировщик Су-24, находившийся на задании в Сирии. После этого в российско-турецких отношениях произошел кризис, по инициативе российской стороны был свернут ряд проектов, в том числе заморозили «Турецкий поток». Теперь Москва и Анкара восстанавливают отношения после того, как Реджеп Эрдоган все же извинился за сбитый самолет. Так, в начале августа в Санкт-Петербурге состоялась встреча российского и турецкого лидера, в результате которой было принято решение о возрождении проекта.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в настоящее время переговоры по проекту набирают обороты. Турецкий посол Умит Ярдын сообщил, что стороны говорят о рынках сбыта для газа, который планируется поставлять по «Турецкому потоку».