Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Тренер российской женской сборной по гандболу, вышедшей в финал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро после победы над соперницами из Норвегии, Евгений Трефилов сообщил, что, проходя мимо раздевалки спортсменок после полуфинала, услышал «похоронный вой». Об этом он рассказал в интервью «Спорт Экспресс».

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На вопрос журналиста, что тренера порадовало больше всего в этой непростой игре, он ответил — «вой в раздевалке». «Порадовал вой в раздевалке! Так вопят сейчас, как будто хоронят кого-то. Я им говорю: что случилось-то?» — поделился подробностями Трефилов.

В ответ он снова услышал вой и призвал спортсменок взять себя в руки и порадоваться победе. «Делайте вид, что случайно уходите и выходите снова!» — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские гандболистки накануне, 18 августа, вышли в финал Олимпиады-2016, победив норвежек в очень непростом матче. Как сообщил Трефилов, игра была сложной, и он серьёзно опасался проигрыша. 20 августа российские гандболистки сыграют в финале с командой из Франции.