Биробиджан, 19 августа, 2016, 10:20 — ИА Регнум. В Биробиджане меры по реализации программы «Доступная среда» нельзя назвать по-настоящему действенными. По мнению члена регионального штаба ОНФ Дениса Якимова, положительный эффект от объектов, которые должны облегчать жизнь маломобильным гражданам, сводят на нет принципиальные недочёты, которые допущены при их установке в 2014 и 2015 годах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ОНФ в ЕАО Доступная среда Биробиджана: положительный эффект обнуляют недочёты

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В ОГБУЗ «Психиатрическая больница» в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» расширили входную группу, отремонтировали пандус и приобрели несколько комплектов съёмных пандусов. Однако вторая входная группа всё ещё нуждается в замене, а высота порога превышает регламентированные 4 сантиметра.

В другом профинансированном учреждении — Биробиджанском областном колледже культуры — пандус по программе установили, но он уже нуждается в ремонте. Есть вероятность, что человек с ограниченными возможностями здоровья и вовсе не попадёт в здание, по крайней мере, самостоятельно, поскольку ему придётся преодолеть бордюры высотой в 15 сантиметров.

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С нарушением допустимой СанПиНом нормой смонтировали пандусы в учебном корпусе и общежитии ОГПОБУ «Политический техникум». Для нужд областной филармонии приобрели лестничный гусеничный подъёмник, указатели движения и контрастную маркировку. Последние на момент инспекции так и не были применены на деле.

Общим для всех учреждений замечанием является отсутствие на пандусах противоскользящего покрытия.

«Те меры, которые уже реализованы, сложно назвать по-настоящему действенными. К примеру, высокие пороги на входе в большинстве зданий попросту обнуляют положительный эффект от установки пандусов, так как не позволяют самостоятельно попасть внутрь», — прокомментировал Денис Якимов.

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Как сообщало ИА REGNUM, из пяти вузов Хабаровска только лишь в двух готовы обучать студентов с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с инвалидом-колясочником учреждения проверили на наличие пандусов, лифтов и кнопки вызова спецработника. Беспрепятственно добраться до аудитории, позаниматься и покушать маломобильному абитуриенту удалось только в ТОГУ и ДВГМУ. В университете экономики и права оказались слишком высокие бордюры, поступить в РАНХиГС инвалиду и вовсе не удастся, так как он не сможет спуститься в подвальное помещение. В ДВГУПС для колясочника просто провели устный инструктаж.