Владикавказ, 19 августа, 2016, 09:56 — ИА Регнум. В случае избрания в Государственную думу РФ врио главы РСО-Алания Вячеслав Битаров не станет претендовать на депутатский мандат. Как передает 19 августа корреспондент ИА REGNUM, об этом на встрече с жителями города Владикавказа сообщил сам Битаров, который возглавил региональный список «Единой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

В ходе общения с горожанами, врио главы был задан вопрос относительно его работы в нижней палате Федерального Собрания, в случае если станет депутатом Госдумы. Вячеслав Битаров пояснил, что на кресло парламентария не претендует. Тем самым руководитель республики дал понять не только собеседникам, но и всем жителям региона о том, что не собирается менять место работы. Как известно, он выдвинут региональными отделениями федеральных политических партии на должность главы РСО-Алания, и имеет все шансы стать им. По Конституции Северной Осетии высшее должностное лицо избирается депутатами республиканского парламента, но только из трех кандидатов, представленных президентом России.

Список «Единой России», по словам Битарова, он возглавил по просьбе политсовета партии. Руководители субъектов первыми значатся в этих списках. Впрочем, как считают эксперты, в этом сверхъестественного ничего нет. Его предшественник, а ныне сенатор Таймураз Мамсуров дважды шел в Госдуму по партийному списку единороссов, но потом уступал мандат.

В региональную группу «Единой России» от РСО-Алания, кроме Вячеслава Битарова, вошли действующий депутат Госдумы РФ Зураб Макиев, сотрудник Минсельхозпрода РСО-Алания Таймураз Цереков и экономист Светлана Бицоева. По республиканскому одномандатному избирательному округу за депутатское кресло будет бороться олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов. Кроме Вячеслава Битарова все остальные прошли через праймериз «Единой России».

Напомним, что в РСО-Алания допущены к думским выборам представители 12 политических партий и десять кандидатов-одномандатников, которые с 21 августа начнут предвыборную агитацию среди избирателей. Финансирование 370 участковых комиссий составит 32 млн рублей. В республике насчитывается 521 тыс.133 человек, достигших избирательного возраста.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 сентября, в единый день голосования жители пяти сельских районов РСО-Алания одновременно будут выбирать и депутатов в районные собрания представителей. Из числа избранных депутатов определят и новых глав районных муниципальных образований.