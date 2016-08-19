Москва, 19 августа, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Минэкономразвития оценивает ущерб для России от санкций со стороны Евросоюза в 40 млрд. евро в 2014 году и в 25 млрд евро в 2015 году. Торговый оборот между Россией и ЕС в 2015 году упал на 40%. Кроме того, ограничен приток недорогих зарубежных кредитов, инвестиций, поставок оборудования. Санкции оказывают влияние на российскую экономику, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им.Г.В.Плеханова Олег Баксанский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В частности, самостоятельно Россия не готова обеспечить свою экономику необходимыми технологическими продуктами. Кроме того, ограниченный доступ к финансовым рынкам негативно влияет на финансовый сектор», — сказал эксперт.

«С другой стороны, контрсанкции в виде эмбарго положительно отразились на сельскохозяйственном секторе, который получил дополнительные рынки сбыта и возможности для развития», — отметил Баксанский.

«Вместе с тем, наблюдается ухудшение качества продуктов, что также стало следствием санкционного режима. Прямо санкции влияют и на инвестиционную привлекательность российской экономики для иностранных инвесторов. Таким образом, прямым следствием этих процессов являются стагнация экономики и падение реальных доходов граждан», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологического опроса, 72% граждан считают, что санкции повлияли на экономическую ситуацию в России. При этом 70% уверены, что Россия должна продолжать свою политику. Каждый пятый считает, что нужно идти на уступки.