Киев, 19 августа, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Украины опубликовало приказ, разрешающий провести тестирование произведённых в США, Франции, Швеции медицинских препаратов на украинских пациентах, сообщает украинский портал «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция

Приказ №835 подписан 15 августа. Тестирование будет проводиться на больных с диагнозом «ревматоидный артрит», которые проходят лечение в Запорожской областной больнице, Харьковской городской клинической больнице №8, Полтавской больнице им. Склифосовского, а также в Институте геронтологии и кардиологии (Киев), Александровской больнице и ряде других медицинских учреждений.

Отмечается, что помимо тестирования медикаментов против артрита, приказ разрешает тестировать в Киевской, Черкасской, Херсонской и Винницкой психоневрологических больницах препараты от шизофрении.

Также тестирование французских (фирма AB Science) препаратов от онкологии разрешено проводить на базе диспансеров в Кривом Роге, Львове и в Черновцах. Перечисляется и ряд других заболеваний, от которых больных будут лечить в тестовом формате импортными препаратами.