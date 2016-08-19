Якутск, 19 августа, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В Якутии сегодня, 19 августа прошёл митинг в защиту всех, кто пострадал от бездействия правоохранительных органов. «Бездействие правоохранительных органов — преступление!», «Министр Прокопенко, преступность надо искоренять, а не возглавлять!», «Прокуратура, проснись!», — с такими плакатами жители республики вышли на митинг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Право

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Люди призвали сотрудников МВД, прокуратуры и следственного комитета республики лучше исполнять свои обязанности и поделились своими историями. Как рассказал организатор мероприятия, глава якутского комитета народного контроля Александр Захаров-ЯКНК, на митинге выступили около 10 человек, которые рассказали о том, каковы для них были последствия бездействия правоохранительных органов. Резолюция мероприятия, которую подписали 60 человек, будет опубликована позже.

По окончании митинга была принята резолюция, которую подписали 60 человек. В неё, в том числе вошли конкретные требования: определить Балаева в СИЗО, закрыть ночной клуб «Бодливая Коза», ограничить время работы ночных клубов.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для проведения митинга стала история жителя Якутска Виктора Додона, ставшего инвалидом после нападения на него 22-летнего Аслана Балаева. У общественников есть подозрения, что он выйдет сухим из воды. Пока Аслан Балаев находится под подпиской о невыезде, подследственный обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Избитый 26-летний молодой человек впал в кому, ему пришлось делать трепанацию черепа, в итоге мужчина стал инвалидом, у него проблемы с памятью. Кроме того, Виктор Додон не может самостоятельно ходить. Его родственники полагают, что дело тормозится правоохранительными органами, и вынесение решения затягивают намеренно.