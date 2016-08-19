Ханты-Мансийск, 19 августа, 2016, 10:18 — ИА Регнум. До единого дня голосования — ровно месяц. Схватки между партиями и кандидатами в парламенты различных уровней в Ханты-Мансийском округе под стать аномально жаркому лету-2016. То ли ещё будет, говорят наблюдатели за предвыборными событиями. И если «партия власти» в Югре только-только раскачивается, другие региональные отделения политобъединений вошли в самый что ни на есть апогей борьбы за мандаты.

Рене Магритт. Запрещённая репродукция (фрагмент). 1937

Второе нападение на трижды кандидата

Руководитель фракции ЛДПР в думе Югры пятого созыва Евгений Марков попросил прокурора Югры Евгения Ботвинника разобраться в ситуации, произошедшей с его коллегой по партии Леонардом Насибуллиным. 38-летний Леонард Насибуллин является депутатом думы города Урая V созыва на непостоянной основе и руководит там фракцией ЛДПР. В настоящий момент Леонард Насибуллин баллотируется одновременно в Тюменскую областную думу, в думу Югры и в городскую думу Урая. Когда он находился с рабочим визитом в поселке городского типа Междуреченский Кондинского района, из его автомобиля «ДЭУ Нексия» были изъяты предвыборные плакаты, предназначенные для агитации в Югорском избирательном округе № 5 на выборах в Тюменскую областную Думу, в который не входит Кондинский район, а также совершена попытка забрать кепку и куртку с символикой ЛДПР.

Это сделали люди, подъехавшие на автомобиле марки BMW. Уходя, нападавшие заявили, чтобы либерал-демократы больше не смели появляться в поселке, сообщил Насибуллин. По его словам, одним из нападавших оказался местный криминальный авторитет по кличке Беляш. «Партия настаивает на тщательном расследовании инцидента. В предвыборный период это можно рассматривать как попытку давления на кандидатов от ЛДПР» — считает Евгений Марков.

Отметим, что это уже второе «предвыборное» нападение на Насибуллина. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня около 14:00 он направлялся в горадминистрацию Урая на заседание, посвященное капремонтам. Около дома № 12 в микрорайоне Западный к нему подбежал неизвестный и брызнул в лицо газом. Ядовитые пары попали депутату в глаза и легкие, он начал задыхаться. Сотрудники магазина, около которого произошло нападение, вызвали «скорую помощь». «Все лицо было обожжено, было тяжело дышать. Полчаса пролежал с кислородной маской. Сейчас я в больнице», — сообщал тогда потерпевший.

Насибуллин уверен, что нападение связано с его политической деятельностью. Он известен как непримиримый оппонент городских властей. В частности, депутат разбирался с покупкой горадминистрацией частного торгового центра «Апельсин» за 180 млн рублей под создание культурного центра.

АнтиПАРНАС

Действующий депутат Госдумы и вновь кандидат в нижнюю палату парламента Владимир Сысоев выступил с предложением снять с выборов партию ПАРНАС. Он подготовил обращение на имя руководителя ЦИК Эллы Памфиловой с просьбой проверить действия руководителей Партии народной свободы. Сысоев сделал акцент на том факте, что представители партии обратились в украинское консульство за транзитной визой, чтобы провести агитработу в Крыму. Кандидаты от ПАРНАСа отметили, что таким образом они смогут прибыть на территорию полуострова по суше, через Украину, «уважая нормы не только отечественного законодательства, но и одновременно международного права». При этом в партии отметили, что не будут проводить агитацию в Крыму, если не получат разрешения от украинских властей.

«Партия «ПАРНАС» своим запросом к Украине о разрешении на агитацию в Крыму не только унижает российский народ, подчеркивая свое непризнание недавнего воссоединения, но и дает недвусмысленно понять, какую политику планирует вести после выборов. Если бы они пошли на такой шаг, будучи украинской партией, и спросили бы разрешение у России, то были бы сняты с выборов сразу же. Стоит ли нам допускать к избирательному процессу такую партию, если она откровенно признает свою готовность посягнуть на территориальную целостность страны, граждан которой агитирует голосовать за нее?» — отметил Сысоев.

Владимир Сысоев считает, что действия кандидатов в Госдуму от ПАРНАСа — не первое посягательство на принадлежность Крыма и Севастополя к России. В начале этого года председатель ПАРНАС Михаил Касьянов провел в Страсбурге встречу с уполномоченным президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым и заверил его, что Крым в конечном итоге будет принадлежать Украине. В конце мая 2015 года лидер ПАРНАСа Касьянов заявил французскому изданию Politique Internationale, что вернул бы Крым в состав Украины, если бы стал президентом РФ.

Против двойников

«Думающая общественность Югры» в письме к руководству партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и Эмилии Слабуновой сообщает, что по Нефтеюганскому округу выдвинут Андрей Колодич. Это однофамилец действующего депутата думы ХМАО Александра Колодича, который также будет участвовать в выборах в этом же округе от «Единой России». Авторы письма просят снять «кандидата-двойника, яблочника. Они называют себя потенциальным электоратом «Яблока», с высшим образованием и способностью самостоятельно анализировать политические процессы.

«Применение подобных политтехнологических новшеств вызывает у базового электората «Яблоко» явное непонимание и обеспокоенность движением партии в сторону популизма и политиканства. Тем не менее, мы уверены, что в ситуации, когда в стране одновременно проводится большое количество выборов в различные органы власти, отследить ситуацию по всем регионам для федерального руководства партии не представляется возможным. К счастью, есть еще возможность вернуться к провозглашаемым партией базовым принципам и отозвать кандидатуру Андрея Колодича с выборов. Этот шаг, несомненно, послужит демонстрацией важнейшего принципа — приверженности партии «Яблоко» своим избирателям», — пишут авторы открытого письма.

Войны с баннерами

В Нижневартовске неизвестные заляпывают краской баннеры кандидатов в депутаты от «Единой России», сообщает okrug223.ru.

«Каждую ночь какие-то вандалы пачкают несмываемой краской предвыборные баннеры кандидатов от нашей партии», — сообщили порталу в городском штабе партии «Единая Россия». — Счет идет уже на десятки рекламных конструкций, которые подверглись нападению хулиганов. Возможно, что баннеры расстреливают из пейнтбольных ружей».

Впрочем, таким же образом пачкали баннеры кандидатов на прошлых выборах депутатов в Нижневартовске, но тогда это были единичные случаи. Городские отделения других партий поспешили уверить, что они не причастны к данному вандализму.

А в Сургуте обсуждают соперничество баннеров «двух Россий» на проспекте Мира с почти идентичными лозунгами. Первый агитирует за кандидата в Госдуму от «Единой России» Александра Сидорова при помощи слогана «Свой надежный», в сотне метров поодаль расположен баннер кандидата и действующего депутата Госдумы от «Справедливой России» Михаила Сердюка со слоганом «Ваш, надежный», передаёт okrug223.ru. «Это не игра слов. Свой — это карманный, чей-то, принадлежащий кому-то. А депутат должен быть народным, вашим. Не все это понимают. Не должен депутат в рот кому-то заглядывать. Вот это противопоставление мы и показали своим коротким мессенджем», — поясняет причину выбора слогана Михаил Сердюк. Александр Сидоров ответил на заявление Сердюка: «Каждый сходит с ума по-своему. Ничего предосудительного он не сделал, даже помог, подхватив нашу идею».

Бои в судах

Суд Ханты-Мансийского автономного округа 12 августа рассмотрел иск снятого с выборов кандидата от ЛДПР Виталия Чистова об отмене регистрации кандидата от «Партии Роста» по седьмому одномандатному округу Гарри Столярова. Чистов обвинял Столярова в одновременном членстве в нескольких партиях. Помимо суда в адрес председателя региональной избирательной комиссии Игоря Халина от тюменского отделения ЛДПР ушло письмо, где говорилось, что 21 июня 2016 года Гарри Столяров уже был членом «Партии Роста» и состоял на учете в ее региональном отделении по ХМАО. Однако соответствующей справкой из Министерства юстиции РФ подтверждается, что в этот период господин Столяров был членом ЛДПР. Иск был отклонен.

Кстати, за три дня до спора в суде Чистова и Столярова тюменское отделение «Партии Роста» опротестовало решение избирательной комиссии о регистрации кандидатов от КПРФ Михаила Иванова и от «Справедливой России» Евгения Харькова по тому же одномандатному округу по причине недостаточности представленных финансовых документов. Михаила Иванова отстранили от регистрации, а вот эсеру Харькову удалось отбиться и он будет участвовать в выборах.

История с обвинением коммуниста из Сургута, кандидата в думу ХМАО, Сергея Чичканова, еще не закончена. Пока на него наложен небольшой административный штраф, но следствие не завершено. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Чичканов сообщил, что рано утром, в 6:30 к нему домой с обыском пришли сотрудники следственного отдела по городу Сургуту, в сопровождении ОМОН. Вывели из дома полуголым, бросили на пол «Газели» и отвезли в здание УМВД по Сургуту.

«В одном из кабинетов на пятом этаже с 7:30 до 17:00 со мной беседовали различные сотрудники полиции, оперуполномоченные различных подразделений, — рассказывает Чичканов. — Требовали признаться в экстремизме, разжигании ненависти к правоохранительным органам. Задержали на самом деле четверых ребят, администраторов группы «ВКонтакте». Должен был быть и пятый, но его не было дома, оставили ему повестку в двери. На меня оказывалось психологическое давление со стороны сотрудников. Лично в мой адрес сыпались угрозы большими тюремными сроками и загубленной жизнью. Они ходили из кабинета в кабинет. Ребятам говорили, что я «во всем признался», мне говорили, что я должен спасти остальных и «сознаться во всем». Все это было без оформления какого-либо протокола задержания. По всем фактам я уже подал заявления в прокуратуру и в управление собственной безопасности МВД».

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Прокурор и следователь требовали ареста Сергея, но судья не внял их доводам. На сегодня на него наложен штраф за распространение двух песен во «ВКонтакте».

«Я их добавлял четыре года назад. Граждан у нас не предупреждает администрация соцсети, что они постят что-то запретное. Хоть меня и зарегистрировали кандидатом в депутаты думы Югры, дело не закрыто. Допросили уже 100 человек моих знакомых. Признаться, не представляю, куда это приведет. Но считаю, что это местечковая месть начальника УМВД Сургута Ерохова за наши пикеты и голодовку против его произвола. Округ явно здесь не замешан и не заинтересован в очередном политическом скандале, которых на этих выборах и без моего дела предостаточно», — говорит кандидат.

Напомним, основными в этом году в Югре считаются выборы в Государственную думу, Тюменскую областную и Ханты-Мансийскую окружную думы. На территории округа на выборы в нижнюю палату федерального парламента образованы два одномандатных избирательных округа. В 223-й одномандатный избирательный округ вошли Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Покачи, Радужный, Сургут, Нижневартовский район, часть Сургутского района.

Остальная часть округа вошла в 222-й Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ. То есть по двум округам предстоит избрать четырех депутатов Госдумы.

На данный момент в Госдуме РФ интересы Югры представляют коммунист Вячеслав Тетекин, единороссы Леонид Симановский и Павел Завальный, либерал-демократы Василий Тарасюк и Владимир Сысоев, эсер Михаил Сердюк. (В Совете Федерации — Василий Сондыков и Эдуард Исаков).

В югорскую думу предстоит выбрать 38 народных представителей. Для проведения выборов депутатов Тюменской областной думы образовано 10 участков, то есть предстоит выбрать 10 одномандатников (остальные кандидаты-югорчане входят в общий партийный список «тюменской матрешки»).

На выборах-2011 в Госдуму РФ шестого созыва в Югре за «Единую Россию» проголосовало 41,2% избирателей, ЛДПР — 22,5%, КПРФ — 16%, за «Справедливую Россию» — 13%.Выборы-2011 в Тюменскую областную думу пятого созыва принесли единороссам 54,2% голосов югорчан, КПРФ — 12,69%, ЛДПР — 19,35%, СР — 9,8%.На выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пятого созыва «Единая Россия» в 2011 году набрала 44% голосов избирателей, КПРФ — 13,3%, «Справедливая Россия — 13,8%, ЛДПР — 23,5%