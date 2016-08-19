Тверь, 19 августа, 2016, 09:26 — ИА Регнум. 1082 образовательных учреждений готовятся принять школьников 1 сентября в Тверской области. На данный момент все учебные заведения имеют разработанные и актуализированные паспорта антитеррористической защищенности и комплексной безопасности, обеспечены автоматическими пожарными сигнализациями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, тема подготовки к новому учебному году стала основной на координационном совещании по обеспечению правопорядка 18 августа. Провел совещание исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.

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«Комплексная безопасность должна быть обеспечена как в государственных, так и в муниципальных организациях образования. Главное, сотрудники, которые отвечают за это направление, должны правильно оценивать ситуацию и реагировать на угрозы. Необходимо провести координационное совещание с руководителями образовательных учреждений и теми, кто будет отвечать в каждой конкретной школе за безопасность», — поручил начальнику Главного управления региональной безопасности области Игорь Руденя.

Основные направления в работе по обеспечению безопасности детей — это организация охраны, оборудование систем видеонаблюдения, установка ограждений территорий. В этом году на проведение этих мер в муниципальных образовательных учреждений из областного бюджета выделено 1,5 млн рублей. Средства пошли 20 школам в восьми муниципалитетах. Завершить работу по ограждению учреждений в районах планируют в следующем году.

Отдельной темой стало противодействие наркомании. Глава региона обратил внимание правоохранителей на необходимость усилить контроль над территориями рядом с учебными заведениями.

«Как правило, там с началом учебного года активизируют свою деятельность лица, распространяющие наркотические средства. Мы должны эту проблему видеть и максимально жестко администрировать», — подчеркнул Игорь Руденя.

На совещании также обсуждались вопросы безопасности дорожного движения. Игорь Руденя отметил, что в этом году на дорогах региона помимо десяти уже установленных планируется разместить дополнительные комплексы фотофиксации скоростного режима, а также разделительные ограждения.

«Мы провели переговоры с федеральными структурами, которые отвечают за безопасность движения на трассе М-10. До нового года будут установлены разделительные ограждения на участках, где отмечается повышенная аварийность», — подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя.