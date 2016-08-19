Москва, 19 августа, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Лицензии на осуществление страхования отозваны с 18 августа у двух страховых компаний и пяти брокеров, говорится в сообщении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Страховая компания ПАО ЖСК «Жаско» лишилась лицензии на один из видов страхования в связи с исключением из Национального союза страховщиков ответственности, а АО «СК «Ангарант» добровольно отказалась от осуществления деятельности.

Страховые брокеры ООО «Страховой брокер «ЭнергоПром», ООО «Страховой брокер «Морриган» и ООО «Страховой брокер «Южный трап» лишились лицензий в связи с неоднократным непредставлением в течение года отчетности в банк.

Брокер ООО «Страховой брокер «Стентор Лондонгейт» не устранил в установленный срок нарушения страхового законодательства, а ООО «Страховой брокер «РегионУралСодействие» добровольно отказалось от осуществления деятельности.