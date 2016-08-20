Олимпиада в Рио: некоторые итоги четырнадцатого олимпийского дня
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 августа, 2016, 06:35 — ИА Регнум. В четырнадцатый день Олимпиады олимпийцы России завоевали четыре медали, одну золотую, одну серебряную и две бронзовые.
Золото россиянам принесли синхронистки в соревнованиях групп. Синхронное плавание по-прежнему остаётся «российской территорией».
Борец-вольник Аниуар Гедуев завоевал серебряную медаль в категории до 74 кг.
Боксёр Миша Алоян вышел в финал в категории до 52 кг. Другой российский боксёр Виталий Дунайцев в категории до 64 кг в финал пробиться не сумел и получит бронзовую медаль.
Российские ватерполистки в матче за третье место сравняли счёт на последней секунде матча (12:12) и после этого победили в серии послематчевых пенальти (7:6) команду Венгрии, завоевав, таким образом, бронзовые медали Олимпиады.
Волейболисты России проиграли полуфинальный матч сборной Бразилии, которая сыграла один из худших своих матчей. Но россияне сыграли так же плохо, и к тому же заметно хуже бразильцев подавали. Теперь россиянам можно реабилитироваться только в матче за 3-е место против сборной США.
Молдавский каноист Сергей Тарновский дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, и бронзовую медаль в дисциплине «каноэ-одиночки 1000 м у мужчин» получит россиянин Илья Штокалов.
Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в четырнадцатый день Олимпийских игр:
Бадминтон
Женщины, одиночный разряд — Каролина Марин, Испания.
Мужчины, парный разряд — Фу Хайфэн/Чзан Нань, Китай.
Бокс
Женщины, 60 кг — Эстелла Моссели, Франция.
Борьба вольная
Мужчины, 57 кг — Владимир Хинчегашвили, Грузия.
Мужчины, 74 кг — Хасса Язданишарати, Иран.
Велоспорт
Мужчины, BMX — Коннер Филдс, США.
Женщины, BMX — Пахон Мариана, Колумбия.
Водное поло
Женщины — команда США.
Конный спорт
Конкур, личное первенство — Ник Скелтон, Великобритания.
Лёгкая атлетика
Мужчины, 50 км ходьба — Матей Тот, Словакия.
Женщины, 20 км ходьба — Лю Хун, Китай.
Женщины, прыжки с шестом — Екатерина Стефаниди, Греция.
Мужчины, метание молота — Дилшод Назаров, Таджикистан.
Женщины, 5000 м — Вивиан Черуйот, Кения.
Женщины, 4×100 м эстафета — команда США.
Мужчины, 4×100 м эстафета — команда Ямайки.
Синхронное плавание
Женщины, команды — команда России
Современное пятиборье
Женщины — Хлоя Эспозито, Австралия.
Тхэквондо
Женщины, 67 кг — О Хё-Ри, Корея.
Мужчины, 80 кг — Шейк Сиссе, Кот-д'Ивуар.
Футбол
Женщины — сборная Германии.
Хоккей на траве
Женщины — сборная Великобритании.
Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.