Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 августа, 2016, 06:35 — ИА Регнум. В четырнадцатый день Олимпиады олимпийцы России завоевали четыре медали, одну золотую, одну серебряную и две бронзовые.

PublicDomainPictures Олимпиада в Рио-де-Жанейро

Золото россиянам принесли синхронистки в соревнованиях групп. Синхронное плавание по-прежнему остаётся «российской территорией».

Борец-вольник Аниуар Гедуев завоевал серебряную медаль в категории до 74 кг.

Боксёр Миша Алоян вышел в финал в категории до 52 кг. Другой российский боксёр Виталий Дунайцев в категории до 64 кг в финал пробиться не сумел и получит бронзовую медаль.

Российские ватерполистки в матче за третье место сравняли счёт на последней секунде матча (12:12) и после этого победили в серии послематчевых пенальти (7:6) команду Венгрии, завоевав, таким образом, бронзовые медали Олимпиады.

Волейболисты России проиграли полуфинальный матч сборной Бразилии, которая сыграла один из худших своих матчей. Но россияне сыграли так же плохо, и к тому же заметно хуже бразильцев подавали. Теперь россиянам можно реабилитироваться только в матче за 3-е место против сборной США.

Молдавский каноист Сергей Тарновский дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, и бронзовую медаль в дисциплине «каноэ-одиночки 1000 м у мужчин» получит россиянин Илья Штокалов.

Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в четырнадцатый день Олимпийских игр:

Бадминтон

Женщины, одиночный разряд — Каролина Марин, Испания.

Мужчины, парный разряд — Фу Хайфэн/Чзан Нань, Китай.

Бокс

Женщины, 60 кг — Эстелла Моссели, Франция.

Борьба вольная

Мужчины, 57 кг — Владимир Хинчегашвили, Грузия.

Мужчины, 74 кг — Хасса Язданишарати, Иран.

Велоспорт

Мужчины, BMX — Коннер Филдс, США.

Женщины, BMX — Пахон Мариана, Колумбия.

Водное поло

Женщины — команда США.

Конный спорт

Конкур, личное первенство — Ник Скелтон, Великобритания.

Лёгкая атлетика

Мужчины, 50 км ходьба — Матей Тот, Словакия.

Женщины, 20 км ходьба — Лю Хун, Китай.

Женщины, прыжки с шестом — Екатерина Стефаниди, Греция.

Мужчины, метание молота — Дилшод Назаров, Таджикистан.

Женщины, 5000 м — Вивиан Черуйот, Кения.

Женщины, 4×100 м эстафета — команда США.

Мужчины, 4×100 м эстафета — команда Ямайки.

Синхронное плавание

Женщины, команды — команда России

Современное пятиборье

Женщины — Хлоя Эспозито, Австралия.

Тхэквондо

Женщины, 67 кг — О Хё-Ри, Корея.

Мужчины, 80 кг — Шейк Сиссе, Кот-д'Ивуар.

Футбол

Женщины — сборная Германии.

Хоккей на траве

Женщины — сборная Великобритании.

Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.