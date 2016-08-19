Вашингтон, 19 августа, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Геофизикам удалось объяснить, каким образом на поверхности одного из марсианских спутников, Фобоса, появились аномальные борозды. Выводы по результатам компьютерного моделирования изложены в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Кратер Стикни на Фобосе]

На Фобосе обнаружены два типа канавок. Одна группа канавок, как выяснили ученые, появилась в результате деформации поверхностных слоев спутника из-за приливного взаимодействия с Марсом.

Другие, аномальные каналы возникли в ходе приливного разрушения Фобоса планетой в результате обратного падения частиц спутника на поверхность. Специалисты исследовали происхождение одного из крупных кратеров диаметром 2,6 км на северном полюсе Фобоса.

Из-за падения на поверхность ранее выброшенной породы образовались характерные борозды. Скорее всего, поясняют ученые, такое явление свойственно только большей из марсианских лун.