В Москве откроют улицу Рериха и сквер Идальго
Москва, 19 августа, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Безымянный проезд между Волоколамским шоссе и Малым Песчаным переулком в районе Сокол города Москвы назовут в честь художника Николая Рериха, а сквер напротив посольства Мексики — в честь национального героя страны Мигеля Идальго. Решение по новому названию рекомендовано для согласования в МИДе России, сообщается на официальном портале правительства столицы.
«Решение было принято на недавнем заседании городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов Москвы под председательством заммэра столицы Леонида Печатникова», — уточняется на портале.
Предложение по присвоению имени Идальго одной из улиц города поступило от посольства Мексики и префектуры ЦАО столицы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в Троицком и Новомосковском административных округах столицы появятся улицы и бульвары, названные в честь испанских писателя Мигеля Сервантеса и художника Диего Веласкеса, и в честь русских кинорежиссера Андрея Тарковского и живописца Бориса Кустодиева.