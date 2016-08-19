Москва, 19 августа, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Безымянный проезд между Волоколамским шоссе и Малым Песчаным переулком в районе Сокол города Москвы назовут в честь художника Николая Рериха, а сквер напротив посольства Мексики — в честь национального героя страны Мигеля Идальго. Решение по новому названию рекомендовано для согласования в МИДе России, сообщается на официальном портале правительства столицы.

Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1936

«Решение было принято на недавнем заседании городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов Москвы под председательством заммэра столицы Леонида Печатникова», — уточняется на портале.

Предложение по присвоению имени Идальго одной из улиц города поступило от посольства Мексики и префектуры ЦАО столицы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в Троицком и Новомосковском административных округах столицы появятся улицы и бульвары, названные в честь испанских писателя Мигеля Сервантеса и художника Диего Веласкеса, и в честь русских кинорежиссера Андрея Тарковского и живописца Бориса Кустодиева.