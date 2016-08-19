Москва, 19 августа, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ предоставляются государственные гарантии на общую сумму 48,3 млрд рублей организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гарант

Госгарантии предоставляются шести организациям ОПК:

— ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»;

— АО «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит»;

— Ростовский вертолётный производственный комплекс «Публичное акционерное общество «Роствертол»;

— АО «Объединённая судостроительная корпорация»;

— ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»;

— АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Нераспределённый остаток государственных гарантий Российской Федерации из предусмотренных на 2016 год составляет 67,1 млрд рублей.

Предоставление государственных гарантий расширит возможность привлечения внебюджетных источников финансирования для решения поставленных задач по реализации заданий государственного оборонного заказа.

Напомним, в федеральном бюджете на 2016 год предусмотрено предоставление государственных гарантий в общем размере 209 млрд рублей.