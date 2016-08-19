Владикавказ, 19 августа, 2016, 08:33 — ИА Регнум. РСО-Алания готовится к участию в государственных программах РФ на 2017 год. Как заявил врио министра экономического развития региона Олег Гулуев, полностью подготовлены для включения в ФЦП пока 30 объектов, передает 19 августа корреспондент ИА REGNUM.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Вопросы, связанные с участием Северной Осетии в различных целевых госпрограммах находятся под контролем межведомственной комиссии при правительстве, а также лично врио главы РСО-Алания Вячеслава Битарова. Представителям исполнительной власти ранее была поставлена задача — сделать все для того, чтобы снизить долю республиканского софинансирования до минимума и активно участвовать в госпрограммах. За срыв же важных программ, Битаров пригрозил должностным лицам персональной ответственностью, вплоть до увольнения.

Отметим, что изначальное количество планируемых для участия в конкурсе объектов по не названным причинам сократилось. Однако как пояснил Олег Гулуев, вместо ранее заявленных 156 объектов, в разработке остались — 153, из которых 30 полностью готовы, остальные же нуждаются в доработке.

Власти Северной Осетии с помощью федерального центра хотят решить многие вопросы. К примеру, в городе Владикавказе — это строительство тубдиспансера и завершение работ в инфекционном отделении детской клинической больницы, реконструкция Национального музея РСО-Алания, стадиона «Спартак», спального корпуса дома-интерната «Забота». В рамках госпрограмм запланировано и строительство в городе Алагире детского сада на 120 мест, а в селении Сурх-Дигора Дигорского района новой школы для 360 ученических мест.

Напомним, что успешное участие в государственных программах позволит привлечь в Северную Осетию инвестиции на сумму свыше 20 млрд рублей. В связи с этим врио премьер-министра республики Таймураз Тускаев призвал ответственных лиц не останавливать работу по подготовке проектно-сметной документации, а также указал на необходимость начать переговоры с федеральными ведомствами по вопросу софинансирования госпрограмм.