Москва, 19 августа, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Торги по Brent 18 августа завершились в плюсе. Рост цен на нефть составил 2,16%. Непрерывный рост нефтяных котировок составляет шесть дней (+16,13%). Нефть дорожает на ожиданиях заморозки нефтедобычи и общего ослабления доллара США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Хочется заметить, что три дня назад была пройдена недельная трендовая линия. Это значит, что при закрытии дневной свечи выше $54,00 повышение котировок ускорится до отметки $67,45. Это технический фактор, который будут отрабатывать спекулянты. Соответственно, фундаментальные факторы (рост предложения и т. д) отойдут на второй план.

Сегодня, 19 августа, — последний день недели. В 20:00 мск выйдут данные по числу буровых установок в США. Если сюрпризов в отчёте не будет, рост котировок продолжится до уровня $51,70. Уровень $50.15 на сегодня выступает поддержкой. Надо следить за индексом доллара. Если на форекс перед выходными днями по доллару начнётся коррекционная фаза, она начнётся и по нефти.