Москва, 19 августа, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги по рублю 18 августа завершились разнонаправленно. Против американского доллара российская валюта укрепилась на 0,27%, до 63,65 рубля, против евро — ослабилась на 0,36%, до 72,31 руб. На фоне дорожающей нефти до $51,02 рост курса рубля был сдержан геополитикой, в частности новостями с Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Выступая во Львовской области украинский президент Петр Порошенко допустил полномасштабное вторжение российских военных на территорию Украины. В МИД России не смогли понять о каком вторжении говорил президент Украины, а вот покупатели валют тут же оживились и на валютном рынке подняли курсы на 65 копеек.

На новостях с Украины стоимость рублёвой стоимости Brent с 3130 до 3272 рублей. Нефть дорожает на ожиданиях заморозки нефтедобычи и общего ослабления доллара США. За 12 торговых дней (с 3 августа) баррель Brent подорожал на 23%. Доллар/рубль снизился за аналогичный период на 5,4%.

Мечты о нападении России на Украину никогда не сбудутся, поэтому не нужно будет в стране объявлять о мобилизации и военном положении. Пока цена на нефть растёт и компаниям необходимо уплачивать налоги, российская валюта будет укрепляться. Цель по доллару на сегодня, 19 августа, остаётся на уровне 63,20 рубля.