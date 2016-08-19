Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 августа, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Олимпийская сборная России по итогам тринадцатого дня Игр-2016 в Рио-де-Жанейро опустилась с четвертого на пятое место в неофициальном медальном зачете. В копилку России за 18 августа добавилось три награды: одна серебряная медаль и две бронзовые.

rio2016.com Россия на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

Серебряную медаль в весовой категории до 68 килограмм завоевал тхэквондист Алексей Денисенко, «бронза» на счету Екатерины Букиной в женской борьбе (до 75 кг).

Боксер Владимир Никитин стал бронзовым призером Олимпиады в весе до 56 кг — он не смог выйти на бой в полуфинале из-за травмы.

На первом месте по медалям сборная США — спортсмены завоевали 35 золотых, 33 серебряных и 32 бронзовых медали. На втором месте — Великобритания (22, 21 и 13), на третьем — Китай (20, 16 и 22), на четвертом — Германия (13,8 и 11). У России 44 медали — 12 золотых, 15 серебряных и 17 бронзовых.